경남도, 오세아니아 방산시장 공략…500만 달러 상담 성과 기록

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 9일 방산수출사절단 성과를 냈다
- 사절단은 호주서 500만달러 상담을 했다
- 경남 방산중기들은 100만달러 계약을 기대했다
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태국·튀르키예 등 마케팅 확대 계획
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 방산 중소기업들이 오세아니아 시장에서 실질적인 교두보를 확보하고 있다. 호주 멜버른에 파견된 수출사절단이 현지 정부와 기업을 두루 접촉하며 공급망 진입 가능성을 타진한 것이다.
경남도는 도내 방산 중소기업의 오세아니아 시장 진출 지원을 위해 파견한 '2026 호주 방산수출사절단'이 500만 달러 규모의 수출 상담 실적과 100만 달러 계약 기대 성과를 거두고 현지 일정을 마쳤다고 9일 밝혔다.
이번 사절단 파견은 경남테크노파크와 공동으로 추진됐으며 지난 달 31일부터 9월 4일까지 호주 멜버른 일원에서 진행됐다. 사절단은 현지 정부 관계자와 글로벌 바이어를 상대로 수출 마케팅과 네트워크 구축 활동을 펼쳤다.
사절단은 지난 달 31일 멜버른 메리어트 호텔에서 '한·호주 방산협력 세미나'를 열고 빅토리아주 정부의 데이비드 피니 방산 대사, 스콧 애들링턴 방산담당 실장을 초청했다. 양측은 호주와 한국의 방위산업 환경을 점검하고 한국 방산기업의 호주 진출 전략을 논의했다.
이어 열린 1 대 1 기업 간 거래(B2B) 매칭 수출상담회에서는 도내 참가기업과 현지 바이어가 개별 상담을 진행했다. 도내 기업들은 주요 제품과 기술을 소개하며 향후 계약 체결과 공동 사업 등 협력 가능성을 타진했다.
현지 방산기업과의 협력 기반도 마련했다. 경남테크노파크는 9월 3일 호주 방산 전문 기업인 코버스 테크놀로지 솔루션즈와 업무협약을 체결하고, 향후 기술 교류와 글로벌 공급망 진입을 위해 상호 협력하기로 했다.
사절단은 한화에어로스페이스 호주 생산기지(H-ACE) 등 주요 방산 시설을 방문해 현지 생산체계와 사업 현황을 둘러봤다. 이를 통해 도내 방산 중소기업의 글로벌 공급망 참여 가능성과 맞춤형 지원 방향을 점검했다.
호주를 포함한 오세아니아 지역은 국방 현대화 사업이 본격화되면서 기술 경쟁력을 갖춘 국내 방산기업의 유망 진출지로 꼽힌다. 도는 이번 성과를 바탕으로 참가 기업의 사후 바이어 관리와 후속 상담을 지원하고 태국·튀르키예 등 주요 방산 수요국을 대상으로 단계별 해외 마케팅을 확대할 계획이다.
김인수 경제통상국장은 "이번 사절단 파견은 도내 방산 중소기업이 글로벌 방산 공급망에서 경쟁력과 네트워크를 확보하는 출발점이 됐다"며 "방위산업을 경남의 핵심 전략산업으로 육성하고 도내 기업의 안정적인 해외 판로 개척을 지속적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com