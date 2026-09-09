양평호 서울시의원, 기후환경 예산 감액 문제 지적…"정확한 사전 추계 필요"

AI 핵심 요약beta
- 양평호 의원이 4일 서울시 기후환경본부 추경 감액을 지적했다.
- SR센터 현대화와 LPG차 전환 지원이 수요·일정 부정확으로 깎였다.
- 내년 예산은 추진 가능성과 실제 수요를 더 엄격히 검증하라고 했다.
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서울시 기후환경 예산 반복 감액
사업 계획과 수요 조사 미비 지적
내년도 예산 정밀 계획 수립 요청
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 =서울시 기후환경본부의 추가경정예산안에서 대규모 감액이 반복되고 있다며 사업 추진 가능성 검증과 사전 추계 강화를 요구하는 목소리가 나왔다.
서울시의회 환경수자원위원회 양평호 의원(더불어민주당·강동4)은 9월 4일 열린 제339회 임시회 기후환경본부 추가경정예산안 심사에서 이같이 지적하며 예산 편성 단계부터 더 정밀한 사업계획과 수요조사가 필요하다고 강조했다.
양 의원은 먼저 서울도시금속회수센터(SR센터) 현대화 사업 예산 감액을 짚었다. 기후환경본부는 이 사업의 기정 예산 36억1600만 원 중 24억300만 원을 감액했으며, 설계용역 준공 일정이 당초 9월에서 12월로 늦어지면서 올해 공사 착수가 어려워진 점을 사유로 들었다.
양 의원은 "예산을 확보해 놓고 집행하지 못하면 해당 재원이 다른 필요한 사업에 활용되지 못한다"며 "사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 일정 변동을 충분히 고려해 예산 추계를 보다 정확하게 해야 한다"고 지적했다. 그는 이어 "설계 지연으로 전체 예산의 3분의 2 가까이를 감액하는 상황이 발생했다면 애초 공사 착수 시점을 지나치게 낙관적으로 잡은 것 아니냐"며 내년 본예산 편성 과정에서는 사업 일정과 집행 가능성을 엄격하게 검증해야 한다고 강조했다.
양 의원은 LPG차 전환 지원사업 감액과 관련해서도 예산 편성 방식의 문제를 지적했다. 기후환경본부는 당초 대당 300만 원 기준 13대분 예산을 편성했으나, 신청자 중 4명이 중도 포기하면서 감액했다고 설명했다. 양 의원이 "본예산 편성 전에 실제 신청 수요를 조사했는지"를 묻자 기후환경본부장은 "정확한 사전 신청 조사를 한 것은 아니며, 국비 배정 물량에 맞춰 매칭 예산을 편성했다"고 답변했다.
양 의원은 "국비 매칭사업이라는 점은 이해하지만, 배정받은 물량을 그대로 예산에 반영하는 방식은 실제 수요와 차이가 발생할 수 있다"며 "신청 포기 사유를 분석하고 향후에는 실제 수요를 반영한 예산 편성이 필요하다"고 강조했다.
그는 끝으로 "기후환경 분야 사업은 시민 안전과 환경 개선을 위해 반드시 필요한 사업이 많지만, 좋은 정책이라도 예산 편성과 집행 과정이 정확하지 않으면 정책 효과를 제대로 낼 수 없다"며 "내년도 예산 편성 과정에서는 사업별 추진 일정, 행정절차 진행 상황, 실제 수요를 기반으로 보다 정밀한 예산 계획을 수립해 달라"고 당부했다.
windy@newspim.com