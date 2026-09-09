연천군, 대표 품종 '연진벼' 첫 수확 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 8일 연진벼 첫 수확 행사를 열었다.
- 군남면 남계리서 본격 수확 시작과 품질 점검을 했다.
- AI 자율트랙터 등 스마트농업 기술도 선보였다.
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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 연천군 대표 벼 품종인 '연진벼'의 한 해 결실을 기념하는 첫 수확 행사를 지난 8일 경기도 연천군 군남면 남계리 일원에서 개최했다고 9일 밝혔다.
연천군농업인단체협회가 주관한 이번 행사는 '매일 첫쌀 연천쌀 연진 한해 결실 벼 수확 START'를 슬로건으로 내걸고 연진벼의 본격적인 수확 시작을 대내외에 알렸다. 행사장에는 김덕현 연천군수를 비롯해 연천군의회 의원, 경기도농업기술원 관계자, 지역 농업인 단체 회원 등이 참석해 연진벼 수확의 의미를 함께했다고 전했다.
이날 참여자들은 연진벼의 이앙 주수와 시비량, 이앙 시기별 등숙 상태 등을 현장에서 점검하며 2026년산 연진벼 첫 벼베기를 진행했다. 군은 이를 통해 연진벼 재배 특성과 생육 상태를 확인하는 한편 고품질 연천쌀 생산을 위한 기반을 재차 점검하는 계기가 됐다고 설명했다.
행사에서는 에이모션 콤바인을 활용한 벼 수확 시연이 이뤄졌으며 인공지능(AI) 기반 자율작업 트랙터도 함께 전시돼 참석자들의 눈길을 끌었다. 연천군은 이번 시연을 통해 스마트농업 기술의 현장 적용 가능성을 소개하며 농업 분야 디지털 전환에 대한 기대감을 높였다.
아울러 현장에서는 연진벼 고품질 재배 매뉴얼 개발 성과와 위성 기반 연진벼 재배단지 관리 현황도 공유됐다. 연천군은 이를 통해 연천쌀 품질 향상과 함께 보다 체계적인 재배 관리 방안을 확산하는 자리가 됐다고 설명했다.
김덕현 연천군수는 "이번 행사는 연천군 대표 품종인 연진벼의 우수성을 널리 알리고 고품질 연천쌀 생산 확대와 지역 농업 경쟁력 강화를 위한 기반을 다지는 계기가 됐다"고 말했다.
asj7376@newspim.com