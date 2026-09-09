马克龙授予李在明法国最高荣誉"荣誉军团大十字勋章"

纽斯频通讯社首尔9月9日电 正在法国进行国事访问的韩国总统李在明当地时间8日获法国总统马克龙授予法国最高荣誉之一的"荣誉军团大十字勋章"。李在明夫人金惠景获授"国家功勋大十字勋章"。

图为当地时间7日，韩国总统李在明（左）与法国总统马克龙在法国南部圣保罗·德·旺斯举行的卢米埃尔峰会开幕式上握手合影。【图片=青瓦台提供】

总统府青瓦台首席发言人姜由桢当天在书面简报中表示，法方高度评价李在明夫妇为促进韩法友好关系所作贡献，并以最高级别礼遇予以表彰。

李在明夫妇当晚出席马克龙主持的国宴。除政府官员外，韩国经济界和文化界17名主要人士也参加宴会。

姜由桢表示，在韩法建交140周年之际，此次国宴进一步促进两国实质性合作关系。

李在明在致辞中说，韩法建交140年来，两国积累了深厚的友谊与团结，应以此为基础，进一步拓展核能、人工智能（AI）、半导体、量子技术、关键矿产、文化和人员交流等领域的未来合作。

李在明还为马克龙夫妇准备了具有特殊意义的礼物——"青瓷伽倻琴"。这是将韩国传统弦乐器伽倻琴缩小后以青瓷工艺制作而成的工艺品。

李在明还向马克龙赠送韩国作家韩江的《不做告别》《少年来了》和《素食者》法语、韩语版本。

李在明向马克龙夫人布丽吉特赠送韩国钢琴家赵成珍演奏的《拉威尔钢琴作品全集》，以及以多层苎麻叠制成形、再用漆艺和螺钿装饰的螺钿手拿包。

姜由桢表示，期待李在明此次国事访问以两国领导人之间的信任和亲密关系为基础，推动韩法关系在经济、文化等多个领域进一步发展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社