부산교육청, 공·사립 유·초·특수교사 임용시험…총 195명 선발

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 9일 2027학년도 교사 195명 선발계획을 확정했다.
- 공립 191명, 사립 4명이며 지난해보다 116명 줄었다.
- 원서 접수는 28일부터, 1차 시험은 11월 7일 치른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 2027학년도 공·사립 유치원·초등·특수학교 교사 195명을 선발하는 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획을 확정하고 일정과 선발 규모를 공개했다.
시교육청은 9일 누리집을 통해 '2027학년도 부산시 공·사립 유·초·특수학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획'을 발표했다. 이번 계획에는 공립과 사립을 합친 선발 인원, 시험 일정, 시험 과목과 전형 방식 등이 담겼다.
공립학교 선발 규모는 교원 정년퇴직·명예퇴직으로 발생하는 결원과 유치원·초등·특수교사 정원 변동을 반영해 산정했다. 지난 8월 사전 예고한 인원과 동일하게 확정했다.
분야별 공립 선발 인원은 유치원 교사 9명(일반 8명, 장애인 1명), 초등학교 교사 173명(일반 160명, 장애인 13명), 특수학교 유치원 교사 2명(일반 2명), 특수학교 초등 교사 7명(일반 6명, 장애인 1명)으로 총 191명이다. 지난해 307명을 선발한 것과 비교해 116명 감소했다.
사립학교는 3개 학교법인 위탁을 통해 초등학교 교사 1명, 특수학교 유치원 교사 3명 등 4명을 선발한다. 공·사립 전체 선발 인원은 195명이다.
원서 접수는 오는 28일 오전 9시부터 다음 달 2일 오후 6시까지 부산광역시교육청 온라인 교직원 채용시스템을 통해 진행한다. 지원자는 접수 기간 내 인터넷으로만 접수할 수 있다.
1차 시험은 오는 11월 7일 실시하며 합격자는 12월 9일 발표한다. 2차 시험은 2027년 1월 6일부터 8일까지 진행하고, 최종 합격자는 1월 27일 공개할 예정이다.
임용시험은 1차에서 교직 논술과 교육과정 평가를 실시한다. 2차에서는 심층면접, 교수·학습과정안 작성, 수업 실연을 포함한 다면 평가를 진행한다. 초등 교사 지원자는 여기에 영어수업실연과 영어면접이 추가된다.
공립 1차 시험 합격자는 분야별 선발 예정 인원의 1.5배수로 선발한다. 최종 합격자는 1차와 2차 시험 성적을 합산해 결정한다. 시교육청은 2027학년도 중등교사 임용시험 시행계획을 오는 30일 별도로 공고할 예정이다.
ndh4000@newspim.com