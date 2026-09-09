안양시, 추석 맞아 안양지역여성경제인협의회서 쌀 100포 기탁받아

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 9일 여성경제인협의회 쌀 100포를 기탁받았다.
- 쌀 100포는 관내 사회복지시설 11곳에 전달된다.
- 협의회는 지역 나눔과 사회공헌을 이어오고 있다.
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안양지역여성경제인협의회, 1998년 설립 이래 지역사회 나눔 지속 실천
시 관계자 "소중한 성품 도움이 필요한 이웃에게 따뜻하게 전달할 것"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 추석 명절을 앞두고 안양지역여성경제인협의회로부터 관내 사회복지시설에 전달할 쌀 100포를 기탁받았다고 9일 밝혔다.
시는 이날 오전 안양시청 본관 앞에서 기탁품 전달식을 열고 10kg 백미 100포(400만 원 상당)를 전달받았다. 기탁된 쌀은 관내 사회복지시설 11곳에 전달될 예정이다.
이혜계 안양지역여성경제인협의회 회장은 "지역의 어려운 이웃들에게 조금이나마 힘이 되고 따뜻한 명절을 보내는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
안양시 관계자는 "지역사회를 위해 소중한 나눔을 실천해 주신 안양지역여성경제인협의회에 깊이 감사드린다"며 "기탁해 주신 소중한 성품은 도움이 필요한 이웃들에게 잘 전달하겠다"고 전했다.
안양지역여성경제인협의회는 안양시에 사업장을 둔 여성 기업인 모임으로 1998년 설립된 이후 지역경제 활성화뿐만 아니라 이웃돕기 등 다양한 사회 공헌 활동을 이어오고 있다.
1141world@newspim.com