구로구, 고척스카이돔 연계 '야구 골목상권' 육성…3억7720만원 투입

AI 핵심 요약beta
- 구로구가 9일 그라운드 고척 육성사업을 추진했다.
- 구는 야구 테마거리와 특화상품 개발에 나섰다.
- 고척스카이돔 연계로 골목상권 활성화를 노린다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 구로구가 고척스카이돔 인근 '그라운드 고척'을 야구를 주제로 한 특색 있는 골목상권으로 육성한다.
구로구는 그라운드 고척 상인회가 중소벤처기업부의 '2026년 지역상권 육성사업(유망골목상권)' 공모에 선정됨에 따라 올해 말까지 상권 특화상품 개발과 야구 테마거리 조성, 축제·마케팅 등을 본격 추진한다고 9일 밝혔다. 사업에는 국비 2억2632만원과 구비 1억5088만원 등 총 3억7720만원이 투입된다.
그라운드 고척은 경인로47길과 중앙로6길·8길 일대에 형성된 골목형상점가로, 2023년 11월 지정됐다. 현재 영업점포 202곳을 포함해 총 214개 점포가 자리하고 있으며, 고척스카이돔과 동양미래대학교, 고척아이파크 등이 인접해 다양한 방문 수요를 갖추고 있다.
구는 고척스카이돔과 연계한 상권 특색을 살려 ▲공동브랜드와 야구 특화 먹거리·상품 개발 ▲야구 체험 프로그램과 골목축제 운영 ▲포토존·안내시설 등을 활용한 야구 테마거리 조성 ▲맛집지도와 방문 인증 프로그램을 연계한 '야구골목 한바퀴' 등을 추진할 계획이다.
이에 앞서 구는 8일 동양미래대학교 내 그라운드 고척 유망골목상권 사무실에서 상인과 사업 관계자 등 50여 명이 참석한 가운데 착수보고회를 열고 세부 사업계획과 추진일정을 공유했다.
구는 이 사업을 통해 고척스카이돔을 찾는 방문객의 발길을 주변 골목상권으로 유도하고, 그라운드 고척을 야구와 지역 상권이 어우러진 특색 있는 골목상권으로 육성한다는 계획이다.
장인홍 구로구청장은 "고척스카이돔의 지역 자원을 골목상권의 경쟁력으로 연결하는 것이 이번 사업의 핵심"이라며 "상인들과 함께 그라운드 고척만의 특색을 살려 지속적으로 찾고 싶은 상권으로 만들어가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com