순창군, 36홀 섬진강 파크골프장 개장…명품구장 도약

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 9일 36홀 섬진강 파크골프장을 개장했다.
- 전북 14개 시군 협회장이 참석해 공식 개장을 축하했다.
- 공인인증서 전달로 명품 체육시설 조성에 나섰다.
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지역 동호인 1000여명·전국 파크골프객 유치 기대
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 36홀 규모의 섬진강 파크골프장을 새롭게 개장하고 전국 파크골프 동호인들이 찾는 명품 체육시설 조성에 나섰다고 9일 밝혔다.
군은 이날 최영일 순창군수와 오수환 순창군의회 의장, 손충호 순창군체육회장, 정한수 전북특별자치도 파크골프협회장, 임춘기 순창군파크골프협회장 등이 참석한 가운데 섬진강 파크골프장 개장식을 개최했다.
특히 전북특별자치도 14개 시군 파크골프협회장단이 함께해 공식 개장을 축하하고 지역 파크골프 활성화에 대한 기대감을 높였다.
또 정한수 전북특별자치도 파크골프협회장이 36홀 규모 섬진강 파크골프장에 대한 대한파크골프협회 공식 공인인증서를 최영일 군수에게 전달했다. 이를 통해 섬진강 파크골프장은 공식 인증을 받은 전문 구장으로서 위상을 갖추게 됐다.
이와 함께 파크골프장 36홀 확장과 공인 구장 인증 과정에서 힘쓴 강대록, 이윤택, 고재수 씨 등 유공자들에게 순창군파크골프협회장 감사장이 전달됐다.
공식 행사는 테이프 커팅과 기념촬영에 이어 주요 내빈들의 기념 시타로 마무리됐다. 참석자들은 새롭게 문을 연 파크골프장의 안전한 운영과 지속적인 발전을 기원했다.
최영일 순창군수는 기념사에서 "오늘 문을 연 섬진강 파크골프장이 1000여 명의 지역 동호인은 물론 전국 동호인들의 발길을 이끄는 명품 구장으로 자리매김하기를 바란다"며 "앞으로도 군민 건강 증진과 여가 선용을 위한 체육 인프라 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com