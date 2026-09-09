대전교육청, 공·사립 유치원·초등·특수학교 교사 선발

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 9일 2027학년도 교사 26명을 선발한다고 공고했다.
- 공립 23명과 사립 특수학교 초등 3명을 위탁 선발한다.
- 원서 접수는 28일부터 다음 달 2일까지이며 최종 합격자는 내년 1월 27일 발표한다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 2027학년도 공·사립 유치원·초등학교·특수학교 교사 26명을 선발한다.
시교육청은 9일 '2027학년도 대전광역시 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획'을 홈페이지를 통해 공고했다.
공립 선발 예정 인원은 총 23명이다. 분야별로는 유치원 3명(장애 1명), 초등학교 4명(장애 1명), 특수학교(초등) 16명(장애 2명)이며, 특수학교(유치원) 교사는 선발하지 않는다.
이와 함께 사립 특수학교(초등) 교사 3명도 위탁 선발한다.
원서 접수는 오는 28일부터 다음 달 2일 온라인 교직원 채용시스템을 통해서만 가능하다.
제1차 시험은 11월 7일 실시하며, 제2차 시험은 내년 1월 6~8일 진행한다. 최종 합격자는 내년 1월 27일 오전 10시 발표할 예정이다.
자세한 시험 일정과 응시원서 접수 방법, 응시자 유의사항 등은 시교육청 홈페이지 '정보마당→소식알림방→고시·공고'에서 확인할 수 있다.
vincent977@newspim.com