韩国KOSPI指数重返7000点 半导体股走强

纽斯频通讯社首尔9月9日电 受半导体股走强带动，韩国综合股价指数（KOSPI）9日上午重返7000点上方。此前一日，受中东局势紧张和国际油价上涨影响，KOSPI收盘下跌，9日止跌回升。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所消息，截至当地时间9日10时31分，KOSPI报7051.89点，比前一交易日上涨97.37点，涨幅为1.40%。KOSPI当天以6972.87点开盘，比前一交易日上涨18.35点，涨幅为0.26%，随后涨幅扩大并重新站上7000点。

前一交易日，KOSPI盘中一度升至7171.52点，但受中东局势紧张和国际油价上涨影响，风险资产偏好减弱，指数回吐涨幅，最终比前一交易日下跌40.87点，跌幅为0.58%，收于6954.52点。

市值排名靠前的股票中，半导体股表现强势。截至10时31分，三星电子上涨1.30%，SK海力士上涨3.51%，三星电机上涨2.85%。三星电子优先股上涨0.35%，SK Square上涨0.35%，LG新能源上涨0.14%，现代汽车上涨0.13%，三星物产上涨0.13%。三星生命下跌0.97%，三星生物制剂持平。

韩国创业板（KOSDAQ）同样上涨。截至10时31分，KOSDAQ报827.56点，比前一交易日上涨15.68点，涨幅为1.93%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社