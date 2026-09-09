穆迪评价韩国明年预算案：兼顾财政稳健与未来增长动力

纽斯频通讯社世宗9月9日电 国际信用评级机构穆迪认为，韩国政府编制的2027年度预算案和计划新设的未来应对基金，在维护财政稳健与确保未来增长动力之间寻求平衡。穆迪同时表示，对韩国未来经济增长前景持积极态度。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

财政经济部8日表示，国际经济管理官文智成（音）当天与穆迪对外合作总负责人玛丽亚·李（Maria Lee）会面，就2027年度预算案及近期韩国经济形势交换意见。

韩国政府介绍说，2027年度预算案重点扩大"三大超级项目"和人工智能（AI）等未来增长引擎，以提高潜在经济增长率，并通过稳定民生缓解两极分化。

政府表示，尽管2027年度财政支出规模创历史新高，但管理财政收支余额将改善至近20年来较为良好的水平，力求同时实现经济增长和财政健全性。

对于计划利用新增税收设立的未来应对基金，韩国政府表示，该基金将主要用于战略性投资，而非消费性支出，并将在必要时作为补充财政空间的稳定化机制。

穆迪还对韩国改善外汇及资本市场准入的努力给予积极评价。韩国政府介绍了包括改善外国金融机构（RFI）制度在内的外汇市场改革措施，以及韩元国际化路线图。该路线图旨在推动韩元在海外更加自由地持有、交易和融资。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社