부산시, 생명나눔 문화 확산·기증자 예우 강화…장기기증의 날 기념식

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 9일 장기기증의 날 기념식에 참석했다
- 기증자 예우 강화와 생명나눔 문화 확산에 나섰다
- 11월 국제 심포지엄·걷기 챌린지도 추진했다
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기증자 존중과 협력으로 문화 조성 목표
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 생명나눔 문화 확산과 기증자 예우 강화에 나선다.
부산시는 9일 오후 2시 시청 국제회의장에서 (사)한국장기기증협회 주최로 열리는 '2026년 장기기증의 날 기념식'에 참석한다고 밝혔다.
이날 전재수 부산시장과 강무길 시의회 의장, 김석준 시교육감, 강치영 한국장기기증협회 회장, 장기기증인과 유공자 등 100여 명이 참석한다.
장기기증의 날은 뇌사자 한 명의 장기기증으로 최대 아홉 명을 살릴 수 있다는 의미를 담아 9월 9일로 지정됐다.
시는 기증자의 뜻을 기리고 유가족을 예우하는 행사를 매년 열고 있다. 생명나눔 실천 도시 구현을 목표로 기증자 예우 강화, 민관 협력, 16개 구·군 보건소를 통한 홍보 등 관련 사업을 추진하고 있다.
9월 둘째 주를 생명나눔 주간으로 운영하고 유가족 예우 물품 지원과 힐링캠프, 심포지엄도 진행한다.
오는 11월 한·미·일 국제 심포지엄도 열어 장기기증과 생명나눔의 의미를 공유할 계획이다.
한국장기조직기증원은 시민들이 참여할 수 있는 모바일 걷기 앱 '워크온(Walk On)'을 활용해 '희망의 씨앗 캐릭터 잡기' 챌린지를 개최한다.
챌린지는 9월 한달 간 진행되며 건강 걷기, 희망의씨앗 캐릭터 잡기, 생명나눔 댓글 달기 등의 활동을 통해 목표 걸음 수를 달성하면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다.
전재수 시장은 "기증자와 유가족분들이 사회적으로 존중받고 예우를 누리실 수 있도록 일상 속 생명나눔 문화가 부산 전역에 뿌리내리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com