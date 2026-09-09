韩国8月就业人数同比增18.4万 青年就业仍承压

纽斯频通讯社世宗9月9日电 韩国国家数据处9日发布的数据显示，8月就业人数环比增加8.2万人，连续三个月增长。经季节调整后的就业率较前月上升0.2个百分点。但青年就业人数同比减少14.3万人，制造业就业人数继续下降。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

数据显示，经季节调整，8月韩国15岁以上就业人口为2894.4万人，比前月增加8.2万人；经季节调整后的就业率为62.9%，比前月上升0.2个百分点。经季节调整后的失业率为2.7%，比前月下降0.1个百分点。

从同比来看，8月就业人数为2915.1万人，比去年同期增加18.4万人，连续两个月扩大。15岁以上人口就业率为63.3%，与去年同期持平；按照经济合作与发展组织（OECD）比较标准，15至64岁人口就业率为70.4%，同比上升0.5个百分点。

从年龄段来看，60岁以上就业人数同比增加19.1万人，成为就业人数增长的主要动力。30岁和50岁年龄段就业人数分别增加9.1万人和6.2万人。20岁年龄段就业人数减少16.4万人，40岁年龄段减少1.7万人。

青年层（15至29岁）就业人数为342.8万人，同比减少14.3万人，青年就业率为44.1%，同比下降1.0个百分点；青年失业率为5.4%，同比上升0.5个百分点。

从行业看，保健业及社会福利服务业就业人数同比增加18.6万人，艺术、体育及休闲相关服务业和商业设施管理及商业支持服务业就业人数分别增加7.3万人和4.5万人。

农林渔业就业人数减少10.9万人，住宿及餐饮业、制造业就业人数分别减少6.1万人和3.8万人，建筑业就业人数减少3.2万人。

8月失业人数为58.8万人，同比减少4000人；失业率为2.0%，与去年同期持平。

此外，非经济活动人口为1629.7万人，同比增加7.7万人。其中，"休息中"人口为255.1万人，同比减少8.9万人；青年层"休息中"人口为39.5万人，减少5.1万人。放弃求职者为36.7万人，同比减少4.2万人。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社