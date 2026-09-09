광명시 '2026 책축제' 19일 개최...'다정한 도서 여행' 주제

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광명시민체육관 야외 잔디광장서 개최...도서관·학교·독서공동체 참여

우신영 작가 북콘서트·독서퀴즈·인형극 등 풍성...14일까지 사전 신청

박승원 시장 "책을 매개로 사람과 사람 잇는 따뜻한 연대 이어지길"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 책을 매개로 시민들이 소통하고 마음을 나누는 책 문화 축제가 경기 광명시에서 열린다.

시는 오는 19일 오전 10시부터 오후 5시까지 광명시민체육관 야외 잔디광장에서 '2026년 광명시 책축제'를 개최한다고 9일 밝혔다.

2026년 광명시 책축제 포스터. [사진=광명시]

시에 따르면 '무한한 탐험의 시작, 다정한 도서 여행!'을 주제로 열리는 올해 축제에는 민선 8기 시정 가치인 '연대'의 의미를 담았다. 도서관, 지역서점, 독서문화공동체뿐만 아니라 광명교육지원청과 관내 학교가 새롭게 참여해 청소년 독서 활동을 지역사회로 확장하고 시민 참여형 축제로 만들어간다.

오전 무대 행사로는 온 가족이 즐길 수 있는 '매직&벌룬 아트쇼'를 시작으로 개막식과 '책 읽는 가족' 시상식 그리고 광명 청년 소리꾼의 퓨전 판소리 공연이 진행된다.

오후에는 지역 청년 예술가 공연과 함께 2026년 광명시 올해의 책 어린이 부문 선정도서인 '언제나 다정 죽집' 우신영 작가의 북콘서트와 가족 책 탐험대(독서빙고·OX퀴즈)외에 어린이 독서장려 인형극 '꼼지와 왕 콧구멍' 등이 펼쳐진다. 해당 3개 프로그램은 오는 14일까지 광명시 도서관 누리집에서 사전 신청할 수 있다.

현장에서는 사람책방, 올해의 책 전시, 도서교환전, 북마켓, 시민 플리마켓 등이 운영된다. 잔디광장에는 책놀이터, 광명책여행지도, 컬러링존, 광명시 캐릭터 및 올해의 책 포토존이 조성돼 휴식 공간을 제공한다.

아울러 축제 당일 행운 추첨(럭키드로우), 광명 책여행 부루마블, 스탬프 투어 등 현장 이벤트가 진행되며 축제 전에도 지역서점 방문 인증과 모바일 퀴즈게임 등 다양한 사전 행사가 운영된다.

박승원 광명시장은 "책에는 새로운 세상이 있고 서로의 마음을 이어주는 힘이 있다"며 "이번 책축제에서 시민 모두가 책과 함께 즐거운 여행을 떠나고 책장을 넘기며 만난 이야기들이 사람과 사람을 잇는 따뜻한 연대로 이어지길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com