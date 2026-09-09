韩法企业家举行商务圆桌会议 讨论AI量子能源等领域合作

纽斯频通讯社巴黎9月9日电 正在法国进行国事访问的韩国总统李在明当地时间8日与韩法两国主要企业家会面，提议加强尖端技术领域联合研发和大规模投资。

当地时间9月8日，在法国巴黎的爱丽舍宫，韩国总统李在明（右）和法国总统李在明在会谈前握手合影。【图片=青瓦台提供】

总统府青瓦台首席发言人姜由桢当天发表书面简报说，李在明出席韩法商务圆桌会议。此次活动由韩国经济人协会和法国企业家协会共同举办，两国首脑出席。

姜由桢说，李在明在会见中与两国企业家围绕尖端技术革命和全球供应链重组背景下企业间开展实质性合作的方案进行了讨论。

包括两国主要企业家和政府官员在内的30多人参加。韩方人士方面，三星电子会长李在镕、现代汽车社长星·金、NAVER代表崔秀姸等韩企掌门将出席；法方人士方面，法国巴黎银行董事长乐明瀚、欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕等将出席。

姜由桢表示，与会者围绕人工智能（AI）、量子、出行、能源、生物、美容等未来战略产业领域探讨了结合两国优势、推动合作转化为具体业务和投资的多种方案。

李在明在听取企业家意见后表示，韩国和法国开展合作的领域"非常广泛和多样"。如果两国在新兴领域共同推进研发和大规模投资，相比各自单独开展相关项目，有望缩短开发周期并提高投资效率。

李在明还表示，韩法合作范围不应局限于尖端产业。文化、艺术领域同样具有发展成为新产业的巨大潜力，两国如能结合各自优势，可以共同创造新的市场和发展机遇。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社