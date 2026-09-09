성범죄자 신상정보 10월부터 '국민비서'로 받는다

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부가 9일 성범죄자 신상정보 고지를 국민비서로 확대했다
- 10월부터 전면 시행해 도달률과 접근성을 높이기로 했다
- 카카오톡·네이버에 이어 국민비서도 추가해 보안도 강화했다
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9월10일 1개 행정동서 시범운영…실시간 수신 확인·보안 강화
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 성범죄자 신상정보를 행정안전부 '국민비서'를 통해 받을 수 있는 고지 서비스를 오는 10월부터 전면 시행한다고 9일 밝혔다.
현재 카카오톡과 네이버 전자문서를 통해 제공하는 모바일 신상정보 고지 채널에 국민비서를 추가해 정보 도달률과 접근성을 높이려는 취지다.
성범죄자 신상정보는 2011년부터 우편으로 제공됐으며 2020년부터 모바일 고지가 도입됐다. 성범죄자가 거주하는 지역 내 19세 미만 아동·청소년 보호세대주 등을 대상으로 연간 약 650만건이 발송된다.
모바일 고지 열람률은 2022년 31%에서 지난해 49%까지 높아졌다. 다만 이용자가 고지 메시지를 스팸이나 피싱으로 오인해 열어보지 않는 사례가 있어 정부는 고지 수단을 확대하기로 했다.
국민비서 이용자는 알림 설정에서 '성범죄자 신상정보 고지'를 직접 선택해 신청하면 서비스를 이용할 수 있다.
정부는 성범죄자 신상정보 고지 시스템과 국민비서 인프라를 연계해 실시간으로 발송과 수신 여부를 확인할 수 있도록 할 예정이다. 민감한 신상정보가 오가는 점을 고려해 암호화 등 보안 조치도 적용한다.
성평등가족부는 오는 10일 국민비서에 서비스 소개와 신청 메뉴를 등록하고 1개 행정동을 대상으로 시범운영을 시작한다. 시스템 안정성과 정보 전달 과정을 점검한 뒤 10월부터 전국으로 확대하고 11월부터 대국민 홍보를 진행할 계획이다.
김성철 성평등가족부 안전인권정책관은 "국민이 많이 이용하는 신뢰도 높은 채널을 추가함으로써 성범죄자 신상정보의 도달률을 높이고 아동·청소년 보호세대의 안전망을 더욱 촘촘하게 만들 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 국민이 필요한 정보를 빠르고 정확하게 확인할 수 있도록 관계기관과 협력해 성범죄자 신상정보 고지체계를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com