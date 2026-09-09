위엔터테인먼트, 6년 만에 신인 보이그룹 론칭…8인조 '위보이즈' 출격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 위엔터테인먼트가 약 6년 만에 신인 보이그룹을 선보인다.

위엔터테인먼트는 "위보이즈가 오는 2026년 말 정식 데뷔를 목표로 준비에 박차를 가하고 있다. 각 멤버의 개성과 역량을 바탕으로 국적과 언어의 경계를 넘어 전 세계 팬들과 음악으로 소통할 예정"이라며 "국내외 팬들의 기대에 부응할 수 있는 완성도 높은 음악과 무대로 인사드리겠다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 위엔터테인먼트 연습생 위보이즈. [사진=위엔터테인먼트] 2026.09.09 moonddo00@newspim.com

위보이즈는 승준, 안지, 에이토, 시환, 정재, 민서, 승우, 마사요시로 구성된 8인조 다국적 보이그룹이다. 한국과 일본 등 다양한 국적의 멤버들로 구성된 이들은 차세대 K-팝 루키로서 전 세계를 타겟으로 글로벌 시장 내 폭넓은 스펙트럼을 확장해 나갈 전망이다.

특히, 위보이즈는 정식 데뷔 전임에도 온·오프라인을 아우르는 전방위적 프로모션을 전개하며 인지도를 높여가고 있다. 이들은 그간 송도아트홀, 롯데월드, 홍대&신촌, 자양역, 부산역 등에서 게릴라 이벤트를 진행하며 팬들과 대면한 데 이어, 공식 SNS 채널을 통해 커버 영상 및 챌린지 등 다양한 콘텐츠를 공개하며 일찌감치 탄탄한 팬층을 확보했다.

무엇보다 위보이즈는 탁월한 퍼포먼스 역량을 보여주며 데뷔 기대감을 고조시켰다. 위보이즈는 최근 공식 유튜브 채널을 통해 BTS의 '상남자 (Boy In Luv)' 커버 영상을 공개한 가운데, 섬세한 완급 조절 속 한 치의 오차 없는 칼군무를 선보여 눈길을 끌었다.

이 외에도 위보이즈는 연습실 출근기가 담긴 영상을 게재하며 멤버 개개인의 캐릭터와 매력을 조명하고 있다. 멤버들은 연습 후 서로 피드백을 주고받으며 퍼포먼스 완성도를 높이는 것은 물론 틈날 때마다 악기를 연주하고, 일상 속 농구를 즐기는 모습으로 돈독한 팀워크를 엿보게 했다. 챌린지 등 실력을 보여줄 수 있는 숏폼 콘텐츠를 꾸준히 업로드하는 등 다양한 방식으로 팬들과 소통하며 K-팝 시장 내 존재감을 차근차근 쌓아가고 있다. 뛰어난 퍼포먼스 실력을 기반으로 국내를 넘어 글로벌 시장까지 활동 영역을 넓혀갈 위보이즈의 향후 행보에 귀추가 주목된다.

한편, 위엔터테인먼트가 위아이 이후 약 6년 만에 선보이는 신인 보이그룹 위보이즈는 연내 데뷔를 목표로 막바지 준비에 심혈을 기울이고 있으며, 추후 데뷔 시점에 맞춰 정식 팀명을 공개할 예정이다.

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