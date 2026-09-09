李在明与马克龙就恢复霍尔木兹海峡航行加强合作

纽斯频通讯社巴黎9月9日电 正在法国进行国事访问的韩国总统李在明当地时间8日与法国总统马克龙举行会谈。双方就中东局势、韩半岛问题等交换意见，并就为尽快恢复霍尔木兹海峡航行自由、维护全球供应链稳定继续加强协调达成共识。但双方在参与方式和条件等方面仍存在一定差异。

图为当地时间7日，韩国总统李在明（左）与法国总统马克龙在法国南部圣保罗·德·旺斯举行的卢米埃尔峰会开幕式上握手合影。【图片=青瓦台提供】

李在明和马克龙当天在法国巴黎爱丽舍宫举行首脑会谈，随后共同会见媒体。李在明表示，韩法两国将继续保持密切协调，推动尽快恢复霍尔木兹海峡航行自由和全球供应链稳定。

马克龙表示，法韩两国"共享以国际法为基础的国际秩序这一共同愿景"。李在明表示，双方将把韩法合作扩大为两国为国际社会和平与繁荣作出的共同努力。

在半岛问题上，马克龙表示，法国始终坚定支持半岛和平与安全。李在明对此表示感谢，称马克龙始终展现对半岛政策的支持与合作意愿。

在霍尔木兹海峡问题上，马克龙表示，维护航行自由的同时，应通过和平方式寻找解决方案。

李在明着重强调供应链稳定，重申韩国愿作出贡献。他说，今年4月曾参加由法国和英国主导的霍尔木兹海峡会议，并表明韩国愿为海峡稳定和航行自由作出贡献。李在明当天没有进一步说明韩国参与相关行动的具体形式和时间。

在乌克兰问题上，李在明表示，韩法两国将继续与国际社会一道，为尽快恢复乌克兰和平并推进重建作出努力。当前东北亚和欧洲安全比以往任何时候都更加紧密相连。

韩国总统府青瓦台一高级官员当天在巴黎新闻中心表示，韩法首脑就如何作出实质性贡献进行了讨论。此次讨论主要围绕法国和英国此前提出的海峡安全国际合作机制，以及韩国如何参与并作出贡献展开。

这名官员表示，韩国此前一直在讨论采取实质性措施，此次会谈也在这一基础上进行，但没有最新进展。

对于韩国可能作出的军事贡献，该官员表示，外界对韩国此前相关表述存在一定程度的过度解读。所谓"军事贡献"只是一个概念，其中可能包括战斗、非战斗或搜救等不同形式，并不意味着韩国已经决定研究或实施某一种具体任务。目前相关工作仍处于研究阶段。

针对外界关注韩国是否会向霍尔木兹海峡派兵，该官员强调，不能将当天韩法领导人讨论的主题简单定义为"派兵"。他说，李在明的立场是在认识到海峡稳定重要性的基础上，以韩国国家利益和国民共识为基础，逐步具体化韩国能够作出的贡献方案。

对于伊朗方面对韩国可能作出军事贡献表示反对，该官员说，伊朗方面看到有关媒体报道后曾表示关注，但目前没有作出有意义的反应。这可能与韩方目前尚未采取具体行动、仍处于研究阶段有关。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社