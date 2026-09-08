'어벤져스: 엔드게임 앙코르', 23일 개봉…흥행 기록 재조명

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글로벌 오프닝 약 12억달러·누적 27억9943만달러

국내 1397만명 동원…역대 외화 흥행 1위

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '어벤져스: 엔드게임 앙코르'가 오는 23일 개봉을 앞둔 가운데 원작 '어벤져스: 엔드게임'의 국내외 흥행 기록이 다시 주목받고 있다고 8일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 리어셈블 포스터 [사진= 월트디즈니 컴퍼니 코리아] 2026.09.03 taeyi427@newspim.com

'어벤져스: 엔드게임 앙코르' 예고편은 공개 후 24시간 동안 전 세계 합산 조회수 7700만회를 기록한 것으로 전해졌다.

2019년 개봉한 '어벤져스: 엔드게임'은 개봉 첫 주말 전 세계에서 약 12억달러의 흥행 수익을 거두며 당시 글로벌 오프닝 최고 기록을 세웠다. 개봉 5일 만에는 전 세계 누적 수익 10억달러를 넘어 역대 최단 기록을 세웠으며 해당 기록은 기네스 세계 기록에도 등재됐다.

최종 글로벌 흥행 수익은 27억 9943만달러를 기록했다. 마블 시네마틱 유니버스(MCU) 작품 가운데 최고 흥행작이자 슈퍼히어로 영화 글로벌 흥행 1위를 유지하고 있다.

국내에서는 누적 관객 1397만명을 동원했다. 현재까지 국내 개봉 외화 가운데 가장 많은 관객을 모은 작품으로 기록돼 있다.

개봉 11일째에는 누적 관객 1000만명을 넘어섰다. 당시 '명량'이 세운 개봉 12일 만의 1000만 관객 돌파 기록을 하루 단축했다.

이번에 재개봉하는 '어벤져스: 엔드게임 앙코르'는 새로운 상영 포맷인 '인피니티 비전'으로도 선보인다. 신작 '어벤져스: 둠스데이'와 연결되는 독점 영상도 함께 공개될 예정이다.

'어벤져스: 엔드게임 앙코르'는 오는 9월 23일 개봉한다.

taeyi427@newspim.com