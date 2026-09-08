[격투기] 정찬성의 ZFN, '일반인 기절 논란' 김중우와 계약 해지

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 인터넷 생방송 도중 일반인 출연자에게 격투기 기술을 걸어 의식을 잃게 한 종합격투기 선수 김중우가 소속 단체 ZFN에서 퇴출됐다.

정찬성이 설립한 종합격투기 단체 ZFN은 지난 7일 공식 채널을 통해 김중우와의 선수 계약을 해지했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 인터넷 방송 중 일반인을 기절 시켜 논란을 일으킨 김중우가 ZFN에서 퇴출됐다. [사진 = 유튜브 갈무리] 2026.09.08 wcn05002@newspim.com

ZFN은 "최근 논란이 된 소속 선수의 방송 중 행위가 ZFN 선수 계약서상 품위 유지 의무 규정을 위반한 것으로 판단했다"라며 "금일부로 해당 선수와의 선수 계약을 해지했음을 알려드린다"라고 전했다.

이어 "소속 선수의 언행에 대해 앞으로도 동일한 기준을 예외 없이 적용하겠다"라며 "피해를 입으신 분의 빠른 회복을 바라며 팬 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 사과드린다"라고 덧붙였다.

사건은 지난 6일 오전 4시께 인천 서구 청라동의 한 오피스텔에서 진행된 유튜브 생방송 도중 발생했다.

김중우는 방송에 출연한 20대 남성에게 목을 조르는 격투기 기술인 '길로틴 초크'를 걸었다. 피해자가 김중우의 몸을 손으로 두드리며 중단 의사를 나타냈지만 기술은 곧바로 풀리지 않았고, 결국 의식을 잃은 채 쓰러졌다. 이 과정에서 피해자는 머리 뒷부분을 바닥에 부딪히기도 했다.

이후 김중우는 의식을 잃은 피해자의 뺨을 때리며 "한숨 재워라"고 말했고, 다른 출연자와 함께 피해자를 방송 장소 한쪽으로 옮겼다. 당시 상황은 생방송을 통해 그대로 노출됐다.

[서울=뉴스핌] 인터넷 방송 중 일반인을 기절 시켜 논란을 일으킨 김중우가 ZFN에서 퇴출됐다. [사진 = ZFN SNS] 2026.09.08 wcn05002@newspim.com

피해자는 이후 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 신체 일부에 마비 증상을 보이는 것으로 알려졌다. 경찰은 김중우를 상해 혐의로 불구속 입건하고 사건 경위를 조사하고 있다. 당시 현장에 함께 있던 다른 출연자들의 가담 여부도 살펴볼 예정이다.

레슬링 선수로 활동하다 종합격투기로 전향한 김중우는 지난달 22일 ZFN 대회에 출전해 최창준에게 2라운드 3분31초 만에 TKO로 패했다.

이번 사건은 ZFN이 주최한 대회나 공식 훈련 과정이 아닌 김중우의 개인 방송 활동 중 발생했다. ZFN은 사건이 알려진 뒤 품위 유지 의무 위반을 이유로 계약 해지를 결정하며 김중우와의 관계를 정리했다.

wcn05002@newspim.com