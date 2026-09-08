최대호 안양시장, 스마트도시·정원 정책 벤치마킹 유럽 순방

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UN-ITU 주최 'AI 및 시티버스 포럼' 참석 차 핀란드 출국...특별 기조연설

AI 기반 도시문제 해결 사례 공유...영국·프랑스 정원 및 도시재생 현장 답사

안양천 지방정원 조성 및 국가정원 승격 사업에 유럽 선진 노하우 적용

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 최대호 경기 안양시장이 스마트도시 성과를 세계에 알리고 선진 정원 정책을 벤치마킹하기 위해 9박 11일 일정으로 유럽 순방길에 올랐다.

최대호 안양시장(오른쪽 두번째)을 비롯한 시 관계자들이 국제전기통신연합(UN-ITU)이 개최하는 AI 및 시티버스 포럼 참석을 위해 출국하기 전 7일 저녁 인천공항에서 기념사진을 찍고 있다. [사진=안양시]

안양시는 최대호 시장이 유엔 산하 국제전기통신연합(UN-ITU), 유엔 해비타트(UN-Habitat), 핀란드 탐페레시가 공동 주최하는 '인공지능 및 시티버스 포럼(Forum on AI and Citiverse)' 참석을 위해 전날 핀란드로 출국했다고 8일 밝혔다.

시에 따르면 '상호운용 가능하고 포용적이며 확장 가능한 도시 혁신의 기반 구축'을 주제로 열리는 이번 포럼에 초청을 받은 최 시장은 첫날 특별 기조연설자로 무대에 오른다.

최 시장은 '차세대 AI 도시를 선도하다: 대한민국 도시혁신의 현장'을 주제로 안양시의 스마트도시 추진 경험과 인공지능(AI) 기반 도시문제 해결 사례를 국제사회와 폭넓게 공유할 예정이다.

앞서 안양시는 2024년 UN-ITU가 주관하는 '스마트도시 국제표준 인증(U4SSC)'을 취득하며 지속 가능한 스마트도시 역량을 국제적으로 인정받은 바 있다.

포럼 일정을 마친 뒤 최 시장은 민선 8기 시정 핵심 과제인 '탄소중립 정원도시' 구현을 위해 영국과 프랑스를 차례로 방문한다. 기후변화 대응을 위한 자연기반해법(NbS) 중심의 정원 및 도시재생 사례를 집중적으로 둘러볼 계획이다.

최대호 안양시장을 비롯한 시 관계자들이 7일 저녁 인천공항에서 기념사진을 찍고 있다. [사진=안양시]

시는 이번 현장 답사에서 얻은 유럽의 선진 정원 정책과 운영 노하우를 현재 역점 추진 중인 '안양천 지방정원 조성 및 국가정원 승격' 사업에 다각도로 적용할 방침이다.

최대호 안양시장은 "이번 방문은 안양의 우수한 스마트도시 경험을 세계 여러 도시와 공유하는 동시에 기후 위기에 대응하는 탄소중립 정원도시로 도약하기 위한 중요한 발판이 될 것"이라며 "AI·디지털 혁신과 선진 정원 정책 노하우를 적극 활용해 시민 삶의 질을 높이겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com