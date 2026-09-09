서울 유·초·특수 교사 370명 뽑는다...시험장 내 스마트안경 반입 금지

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2027학년도 유·초·특수 교사 370명 채용

스마트안경 시험장 반입 금지 새로 포함

국립·사립 위탁선발 포함 393명 규모

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청은 2027학년도 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험을 통해 모두 370명을 선발한다고 9일 밝혔다.

서울시교육청은 이날 누리집에 임용시험 시행계획을 공고한다. 공립 선발 규모는 유치원 43명, 초등학교 267명, 특수학교 유치원 7명, 특수학교 초등 53명이다. 지난달 5일 발표한 사전예고 인원과 같다.

공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원 ·초등) 교사 임용후보자 선정경쟁 시험에서 응시생들이 배치도를 확인하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

초등교사 선발 인원은 267명으로 2026학년도 212명보다 55명 늘었다. 특수학교 초등교사도 53명을 뽑아 전년도 30명보다 23명 증가했다.

최근 서울 공립 유·초·특수학교 교사 선발 규모는 2023학년도 166명, 2024학년도 158명, 2025학년도 345명, 2026학년도 298명 등으로 변동해 왔다. 2027학년도 선발 예정 인원 370명은 최근 5년 가운데 가장 많은 규모다.

국립학교는 3개 학교의 요청에 따라 초등교사 2명과 특수학교 초등교사 4명 등 6명을 선발한다. 서울대학교사범대학 부설초등학교는 초등교사 2명의 1차 시험을 위탁하고 서울농학교는 특수학교 초등교사 2명의 1차 시험을 위탁한다. 한국우진학교는 특수학교 초등교사 2명에 대해 1·2차 시험 전 과정을 위탁한다.

사립학교는 11개 법인이 서울시교육청에 1차 시험을 위탁해 총 17명을 뽑는다. 분야별로 초등교사 8명, 특수학교 유치원교사 1명, 특수학교 초등교사 8명이다.

초등교사는 유석초등학교 2명, 은석초등학교 2명, 금성초등학교·선일초등학교·성신초등학교·홍익대사범대부속초등학교 각 1명씩 선발한다.

특수교사는 연세대재활학교가 유치원 1명과 초등 1명, 서울새롬학교와 교남학교가 각 1명, 한국구화학교가 2명, 주몽학교가 3명을 채용할 예정이다.

11개 사립학교 법인 가운데 5개 법인은 공립과 사립학교에 동시에 지원할 수 있는 공·사립 동시지원제를, 나머지 6개 법인은 여러 사립학교 법인에 지원할 수 있는 사립 복수지원제를 적용한다.

사립학교 교사 채용의 1차 시험은 공립과 같은 날 치르며, 수업실연과 심층면접 등 2차 시험은 법인별로 진행해 최종합격자를 결정한다.

응시원서는 오는 28일부터 10월 2일까지 온라인 교직원 채용시스템을 통해 접수한다. 1차 시험은 11월 7일 실시하며 합격자는 12월 9일 발표한다.

2차 시험은 2027년 1월 6~7일 진행하고 최종합격자는 같은 달 27일 발표한다.

서울시교육청은 이번 시험부터 스마트안경을 시험장 반입 금지 물품으로 별도 명시했다. 기존에도 모든 전자기기의 시험장 반입을 원칙적으로 제한해 왔지만 최신 정보통신기기를 활용한 부정행위 가능성을 차단하고 시험 공정성을 강화하기 위한 조치다.

임용시험 시행계획과 사립학교별 지원 방식 등 세부 사항은 서울시교육청 누리집에서 확인할 수 있다. 원서 접수와 시험 관련 문의는 서울교육콜센터(02-1396)로 하면 된다.

hyeng0@newspim.com