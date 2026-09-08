수원시, '수원 풍경·가을축제 뮤직비디오' 공식 유튜브 채널 공개

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'수원연화-우리가 다시 만난 그곳, 수원'...연계 온라인 이벤트 9월 30일까지 열어

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 수원의 풍경과 가을축제의 매력을 담은 뮤직비디오 '수원연화-우리가 다시 만난 그곳, 수원'을 수원시 공식 유튜브 채널에 공개했다고 8일 밝혔다.

뮤직비디오 이미지. [사진=수원시]

'수원연화'는 시간과 인연을 주제로 수원에서 다시 만난 두 사람의 이야기를 그린 뮤직비디오다. 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용해 음악과 영상을 제작했다.

축제 일정과 정보를 나열하는 기존 홍보 방식에서 벗어나 음악과 이야기를 따라가며 수원의 풍경과 분위기를 자연스럽게 느낄 수 있도록 구성했다.

'영상 더보기'에서는 ▲수원드론불꽃축제 ▲미디어아트 ▲수원재즈페스티벌 ▲수원화성문화제 ▲정조대왕능행차 ▲인디뮤직페스티벌 등 올가을 수원에서 열리는 축제·문화행사 정보를 확인할 수 있다.

수원시는 뮤직비디오와 연계한 온라인 이벤트를 9월 30일까지 연다.

'수원연화'를 시청하고 가장 기대되는 축제·문화행사 이름을 유튜브 댓글로 남긴 뒤 수원시 공식 유튜브를 구독하고 참여폼을 제출하면 된다.

참여자 중 100명을 추첨해 네이버페이 상품권 1만 원권을 증정한다. 당첨자는 10월 7일 발표할 예정이다.

영상에 사용된 음원도 누구나 자유롭게 감상하고 활용할 수 있도록 무료로 배포한다.

수원시 관계자는 "축제 정보를 단순하게 전달하는 방식에서 벗어나 음악과 이야기를 통해 수원의 가을과 축제의 매력이 자연스럽게 전해지도록 기획했다"며 "많은 관광객이 올가을 수원을 찾아 축제를 즐기길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com