동대문구, 18일 청량리역서 도심 캠핑형 '청년축제' 연다

구청장 1대1 대화·잔디존·캠핑존 마련

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 동대문구는 청년의 날을 맞아 오는 18일 오후 2시부터 6시까지 청량리역 광장에서 '2026 동대문구 청년축제'를 개최한다고 8일 밝혔다.

축제는 '앞서는 청년, 해내는 동대문'을 표어로 열린다. 유행과 변화를 이끌며 새로운 도전과 생각으로 한발 앞서 나가는 청년의 모습과, 청년의 역량과 열정이 실질적인 성과와 지역의 변화로 이어지는 동대문구의 미래상을 담았다. 축제 기획과 운영에는 동대문구 청년정책 참여단인 '동청넷'이 함께했다.

2026 동대문구 청년축제 [포스터=동대문구]

행사장에는 청년정책과 창업 지원사업, 청년 활동공간 등을 한자리에서 알아볼 수 있는 정책 안내 공간이 마련된다. 청년창업센터 유니콘의 주요 사업을 소개하고, 서울청년센터 동대문과 청년취업사관학교 등 동대문구의 대표적인 청년 활동공간 이용 방법과 운영 내용도 안내한다.

청년들의 실질적인 고민 해결을 돕는 맞춤형 상담 공간도 운영된다. 타로카드를 활용해 진로와 인간관계에 관한 고민을 나누는 마음 상담을 비롯해, 면접과 자기소개 등에 활용할 수 있는 퍼스널 컬러 진단, 주거·노동 분야의 생활밀착형 법률 상담을 제공한다.

참여형 프로그램도 다채롭게 마련된다. 나만의 향수를 만드는 체험과 찻잎·약초 블렌딩하는 원데이클래스, 사진을 촬영할 수 있는 인생네컷 공간 등이 방문객을 맞는다.

축제에서는 최동민 구청장과 청년이 마주 앉아 취업, 진로, 연애 등 각자의 고민을 나누는 1:1 대화 공간도 신설된다. 오후 3시부터 4시까지 운영되는 이 곳에서 청년들이 평소 쉽게 꺼내지 못했던 고민을 구청장에게 직접 털어놓고 이야기 나눌 수 있는 자리로 마련됐다.

무대에서는 청년 예술인들의 공연이 펼쳐진다. 오후 1시 퓨전국악 사전공연을 시작으로 DJ 공연, 대학 동아리 공연, 자작곡 가수 공연 등이 오후 5시 30분까지 이어진다. 무대 앞 공간은 빈백과 파라솔 등을 배치한 잔디존·캠핑존 휴식 공간으로 꾸민다.

최동민 구청장은 "청년은 지역의 미래를 이끌어갈 주역"이라며 "동대문구는 청년의 목소리에 귀 기울이고 함께 성장하는 든든한 동반자가 되겠다. 이번 축제가 청년들에게 서로 소통하고 재충전하는 시간이 되고, 지역주민들에게는 청년과 한층 가까워지는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

kh99@newspim.com