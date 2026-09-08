전남광주통합특별시의회 "호르무즈 파병 검토 중단하라"

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"국민 생명·에너지 안보 위협"…외교적 해법과 민생 보호대책 요구

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회 일부 의원들이 정부의 호르무즈 해협 한국군 파병 검토 움직임에 반대 입장을 분명히 했다.

전남광주통합특별시의회 호르무즈 해협 파병 반대 의원 일동은 8일 전남광주통합특별시의회 브리핑룸에서 성명을 내고 정부에 파병 검토를 즉각 중단할 것을 촉구했다.

전남광주통합특별시의회 호르무즈 해협 파병 반대 의원 일동은 8일 전남광주통합특별시의회 브리핑룸에서 정부에 파병 검토를 즉각 중단할 것을 촉구하는 성명을 발표하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.09.08 ej7648@newspim.com

의원들은 호르무즈 해협이 우리나라 원유 수입의 대부분이 통과하는 핵심 수송로라는 점을 강조했다. 군 병력이나 군사 자산을 파견할 경우 한국이 중동 무력 충돌의 직접적인 당사자로 인식될 수 있고 이란과의 외교 관계 악화는 물론 원유 수급 차질로 이어질 수 있다는 주장이다.

특히 파병이 현실화하면 전쟁이 지속되는 동안 호르무즈 해협을 통한 원유 수입이 막힐 가능성이 있다며 에너지 안보와 국민 생활 전반에 상당한 충격이 발생할 수 있다고 우려했다.

젊은 장병들의 희생 가능성에 대해서도 강한 반대 입장을 나타냈다. 의원들은 파병 검토 자체가 국민의 안전과 국익을 위협할 수 있다며 대한민국 헌법 제5조의 평화주의 원칙에도 부합하지 않는다고 주장했다.

이들은 정부에 ▲호르무즈 해협 파병 검토 중단▲파병 대신 외교적 해결과 국제 공조를 통한 확전 방지▲에너지 수급 불안과 물류 차질에 대비한 실질적인 민생 보호대책 마련 등을 요구했다.

의원들은 정부가 국민의 생명과 안전을 최우선에 두고 국가적 실익을 냉철하게 따져야 한다며 호르무즈 해협의 평화적 종전을 위해 외교력을 집중할 것을 거듭 촉구했다.

이날 성명에는 박형대·강광석·신연순·윤민호·최경미·서영미·장성해·박만·박수민·문갑태 의원이 참여했다.

ej7648@newspim.com