엠넷플러스, 글로벌 아이돌 입맛 사로잡는다…'아이돌스 테이블' 10월 첫 공개

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K-팝 아티스트들의 특별한 한식 레시피와 K-푸드 취향을 만나볼 수 있는 신규 예능이 찾아온다.

CJ ENM의 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스는 신규 오리지널 예능 프로그램 '아이돌스 테이블(IDOL'S TABLE)'을 선보인다고 8일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 아이돌스 테이블 엠씨 김풍, 이은지. [사진=각 소속사] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

오는 10월 6일 첫 공개되는 엠넷플러스 오리지널 '아이돌스 테이블'은 글로벌 K-팝 아티스트들과 함께하는 K-푸드 토크쇼다. 다양한 문화적 배경을 가진 아이돌 스타들의 K-푸드 취향부터 예측 불가한 매력의 레시피까지 낱낱이 담는다.

특히 이번 프로그램은 엠넷플러스가 올해 7월 새롭게 선보인 K-뷰티 채널 '연지곤지 : YZKZ'에 이어, K-푸드로 새로운 라이프스타일 콘텐츠를 선보인다는 점에서 기대를 모은다. K-뷰티에 이어 푸드까지 콘텐츠 영역을 확장하며 글로벌 이용자들과의 접점을 더욱 넓혀갈 전망이다.

프로그램을 이끌 MC로는 김풍과 이은지가 발탁됐다. 전문 셰프 못지않게 요리에 일가견 있는 모습을 보여온 웹툰작가 겸 방송인 김풍과 다수의 예능 프로그램에서 믿고 보는 '대세 예능인' 행보를 이어온 코미디언 이은지가 MC로 호흡을 맞추며 프로그램의 재미를 한층 끌어올릴 예정이다.

제작진은 "다양한 문화적 배경의 K-팝 아티스트들에게 듣는 한식 에피소드와 그들만의 특별한 레시피를 만나볼 수 있을 것"이라며 "'아이돌스 테이블'에서 펼쳐질 유쾌하고 맛있는 이야기에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

글로벌 K-푸드 토크쇼 '아이돌스 테이블'은 매주 화요일 저녁 8시 엠넷플러스에서 공개된다. 엠넷에서는 매주 수요일 저녁 8시에 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com