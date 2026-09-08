이수지 향한 악성 게시물 확산…소속사 "선처·합의 없는 무관용 원칙"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 개그우먼 이수지를 향한 악성 게시물이 온라인상에서 확산되자 소속사가 법적 대응을 예고했다.

이수지 소속사는 8일 공식 입장을 통해 "최근 온라인 커뮤니티 및 SNS 등에서 이수지를 향한 악의적인 비방, 모욕, 인신공격, 허위사실 유포, 명예훼손 등의 게시물과 댓글이 지속적으로 게시 및 확산되고 있음을 확인했다"고 밝혔다.

개그우먼 이수지. [사진 = 뉴스핌DB]

소속사는 "이는 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 중대한 사안인 만큼 관련된 모든 사항을 면밀히 확인하며 철저하게 대응하고 있다"고 강조했다.

이어 "악성 게시물 또는 댓글을 작성하거나 유포·확산하는 행위에 대해서는 법률대리인과 함께 민·형사상 조치를 포함해 필요한 모든 법적 대응을 진행할 예정"이라고 전했다.

특히 "아티스트를 보호하기 위해 선처나 합의 없는 무관용 원칙으로 엄정하게 대응할 것"이라며 강경 대응 방침을 분명히 했다.

끝으로 소속사는 "앞으로도 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com