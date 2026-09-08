양주시, AI 로봇으로 '밀폐공간 복합농도 측정 시범 시험' 실시

[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 질식사고 위험이 높은 밀폐공간의 안전점검에 인공지능(AI) 기반 4족 보행 로봇을 투입해 원격 주행 및 유해가스 등 대기 상태 측정 가능성을 시험했다고 8일 밝혔다.

양주시의 AI 기반 모빌리티 기술을 활용한 4족 보행 로봇 모습.[사진=양주시]

양주시는 최근 공공가축분뇨처리장 내 밀폐공간에서 사단법인 첨단기술안전점검협회와 함께 AI 모빌리티 기술을 활용한 '밀폐공간 복합농도 측정 시범 시험'을 실시했다.

가축분뇨처리장은 처리 과정에서 다양한 유해가스가 발생하고 산소 농도가 저하되는 등 질식 위험이 상존하는 시설로 작업 전 내부 환경을 사전에 확인하는 등 강화된 안전관리가 요구되는 곳이다. 이에 시는 작업자가 직접 접근하기 어렵거나 위험한 밀폐공간의 위험요인을 사전에 파악해 작업자의 안전을 확보할 수 있는지 여부를 점검하기 위해 이번 시험을 추진했다.

이번 시험에는 각종 환경센서를 탑재한 4족 보행 로봇이 투입됐다. 로봇은 원격 조종으로 밀폐공간 내부를 이동하며 장애물 대응 능력, 통신 상태, 이동 가능 거리 등을 확인했다. 더불어 로봇에 장착된 센서를 통해 온도와 일산화탄소, 이산화탄소 농도 등 내부 대기 상태를 측정하고 해당 데이터를 클라우드 시스템으로 실시간 전송해 원격 모니터링이 가능한지도 점검했다.

시는 시험 결과를 토대로 현장 실무에 적용할 수 있는 활용 방안을 검토할 계획이다. 특히 작업자의 상시 출입이 어렵거나 직접 접근할 경우 위험성이 큰 밀폐공간을 중심으로 AI 모빌리티 기반 안전점검 체계를 도입하는 방안을 살필 예정이다.

문은경 양주시 시민안전과장은 "위험한 밀폐공간을 점검할 때 작업자의 안전을 확보하기 위한 대안으로 모빌리티 AI 기술의 활용 가능성을 확인한 계기"라며 "앞으로도 현장의 안전 사각지대를 줄이고 실효성 있는 안전관리 방안을 지속적으로 모색하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com