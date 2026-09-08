유재훈 보험개발원장 취임…"보험산업 '페이스세터' 역할 강화"

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취임식 없이 업무 착수…AI 위험평가·실손24 고도화 추진

K-보험 시스템 활용해 국내 보험사 해외 진출 지원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 보험개발원은 유재훈 제14대 원장이 8일 취임했다고 밝혔다.

유 신임 원장은 별도의 취임식 없이 곧바로 업무에 착수했다. 현장의 목소리를 직접 듣고 올해 주요 사업 추진 상황과 보험산업 현안을 점검하며 실질적인 성과 창출에 집중하겠다는 방침이다.

유 원장은 기후변화와 자연재해, 국제분쟁과 공급망 불안, 인공지능(AI) 기술 확산 등으로 보험산업이 새로운 전환점에 놓였다고 진단했다. 이에 보험개발원이 보험산업의 미래 방향을 선제적으로 제시하는 '페이스세터(pacesetter)' 역할을 해야 한다고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 유재훈 보험개발원장 [사진=보험개발원] 2026.09.08 yunyun@newspim.com

향후 경영 방향으로는 ▲첨단기술을 활용한 시장 개척 및 AI 기반 위험평가 역량 강화 ▲전문성과 데이터에 기반한 중재자 역할 확대 ▲실손24 등 국민 생활 밀착형 보험서비스 고도화 ▲국내 보험산업의 해외시장 진출 지원 등 4가지를 제시했다.

우선 로보틱스와 우주산업 등 새로운 산업에서 발생하는 위험에 대응하기 위해 AI와 정교한 위험평가 모델 연구를 강화할 계획이다. 보험소비자와 금융당국, 보험사 등 다양한 이해관계자의 의견을 수렴해 데이터에 기반한 해법을 제시하는 역할도 확대한다.

실손보험 청구 전산화 서비스인 '실손24'의 이용 편의성을 높이기 위해 관계기관 및 요양기관과의 협력도 강화한다. 보험개발원이 보유한 데이터와 시스템을 국민 생활과 직접 연계해 소비자 편익을 높이겠다는 구상이다.

해외 진출 지원도 확대한다. 보험개발원의 통계집적관리시스템인 'K-보험'과 관련 경험을 동남아시아 등 해외시장에 전파해 국내 보험사들이 현지에서 보다 익숙한 환경에서 사업을 추진할 수 있도록 지원할 계획이다.

유 원장은 금융정책과 보험, 금융소비자보호, 국제협력 등 다양한 분야에서 경력을 쌓았다.

유 원장은 성균관대 경제학과를 졸업하고 미국 애리조나대에서 MBA를 취득했다. 행정고시 39회로 공직에 입문해 금융위원회 보험과, 기업구조개선과장, 자본시장조사단장, 금융소비자국장 등을 거쳤으며 최근에는 유럽연합(EU)·북대서양조약기구(NATO) 대한민국대사관 경제공사를 지냈다.

유 원장은 "보험산업이 새로운 전환점에 직면해 있다"며 "보험개발원이 보험산업의 미래 방향을 주도적으로 모색하고 필요한 데이터·기술·서비스를 선제적으로 제시하는 '페이스세터'가 돼야 한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com