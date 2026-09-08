[프로축구] '부천 원정 멀티골' 정재희, K리그1 27라운드 MVP

17세 고교생 안주완, K리그 역대 최연소 멀티골·MVP

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 원정에서 멀티골을 폭발하며 팀의 화력쇼를 이끈 대전하나시티즌 공격수 정재희가 하나은행 K리그1 2026 27라운드 최고의 별로 등극했다.

한국프로축구연맹은 8일 K리그1 27라운드 및 K리그2 25라운드 MVP와 베스트 매치, 베스트 팀을 공식 발표했다. K리그1 27라운드 MVP의 영예는 대전 정재희에게 돌아갔다. 정재희는 지난 5일 부천종합운동장에서 열린 부천FC1995와의 원정 경기에서 홀로 2골을 터뜨리며 팀의 5-0 대승을 견인했다. 후반 3분 팀의 세 번째 골을 터뜨린 데 이어 후반 37분 쐐기골까지 완성하며 상대 수비진을 무너뜨렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대전 공격수 정재희 [사진=한국프로축구연맹] 2026.09.08 psoq1337@newspim.com

화끈한 공격 농구로 5-0 완승을 거둔 대전은 라운드 베스트 팀에 선정됐다. 정재희를 필두로 디오고, 마사, 밥신, 이명재 등 무려 5명이 라운드 베스트11에 이름을 올리는 겹경사를 누렸다. 시즌 초반 하위권에 머물던 대전은 최근 7경기에서 5승 2패의 가파른 상승세를 타며 파이널A 마지노선인 6위까지 도약했다. 27라운드 베스트 매치는 2-2 팽팽한 장군멍군 접전을 펼친 김천 상무와 광주FC의 맞대결이 꼽혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이랜드 공격수 안주완. [사진=한국프로축구연맹] 2026.09.08 psoq1337@newspim.com

K리그2 25라운드에서는 고교생 공격수가 대기록을 썼다. 서울 이랜드 FC의 신예 안주완은 충북청주FC전에서 멀티골을 터뜨리며 팀의 2-0 승리를 이끌었다. 17세 4개월 21일의 나이로 K리그 역대 최연소 멀티골 신기록을 작성한 안주완은 K리그 통틀어 역대 최연소 라운드 MVP 타이틀까지 거머쥐었다. K리그2 베스트 팀은 충남아산을 2-0으로 꺾고 8경기 연속 무패로 단독 선두를 질주한 수원 삼성이 차지했다.

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