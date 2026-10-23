영광 공모주에 3.29조 몰려…내달 상장

AI 핵심 요약beta
- 영광은 23일 일반 공모주 청약에서 684.73대 1 경쟁률을 기록했다
- 청약 증거금은 약 3조2900억원으로 최종 집계됐다
- 영광은 11월 2일 코스닥 상장 후 글로벌 사업을 확대한다
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북미 전력·유럽 원전 등 에너지 인프라 사업 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 영광은 지난 22~23일 일반 투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 최종 경쟁률 684.73대 1을 기록했다고 23일 밝혔다. 청약 증거금은 약 3조2900억원으로 집계됐다.
이번 일반 청약에서는 배정 물량 56만5000주에 총 3억8687만주의 청약이 접수됐다.
앞서 영광은 지난 13~19일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행했다. 참여 기관의 약 98.9%가 공모가 희망 범위 상단 이상의 가격을 제시하거나 가격을 제시하지 않은 것으로 집계됐다. 이에 최종 공모가는 희망 범위 상단인 1만7000원으로 확정됐다.
확정 공모가 기준 총 공모금액은 약 384억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 약 1539억원이다.
영광은 이번 상장을 계기로 친환경 에너지 솔루션 포트폴리오 확대와 신규 에너지 사업 고도화, 글로벌 시장 진출을 추진할 계획이다.
기존 조선·플랜트 사업에서 축적한 통합 모듈화 생산 역량과 해외 고객 기반을 활용해 북미 전력 인프라 및 데이터센터 발전설비, 유럽 원전·소형모듈원자로(SMR) 등 차세대 에너지 인프라 시장으로 사업 영역을 넓힌다는 방침이다.
허철기 영광 대표이사는 "상장 이후에도 차세대 에너지 인프라 시장 내 경쟁력을 지속 강화해 글로벌 에너지 솔루션 선도기업으로 도약하겠다"고 말했다.
영광은 오는 27일 청약대금 납입을 거쳐 11월 2일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 한국투자증권이다.
dconnect@newspim.com