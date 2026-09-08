'스캔들' 손예진·지창욱·나나, 위험한 사랑 내기 시작…메인 포스터·예고편 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 금기의 시대 조선, 세 남녀의 은밀하고도 위험한 사랑 내기가 시작된다.

조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'과 조선 최고의 연애꾼 '조원'이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'의 이야기를 담은 넷플릭스 시리즈 '스캔들'이 메인 포스터와 예고편을 공개했다. 은밀한 내기로 얽힌 세 인물의 아슬아슬한 관계성과 내기의 전말이 담긴 메인 포스터와 예고편은 작품에 대한 기대감을 한층 더 고조시킨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 스캔들 포스터. [사진=넷플릭스] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

공개된 메인 포스터는 금기의 시대 조선, 그 중에서도 가장 엄격한 규율이 존재하는 북촌에서 발칙하고 위험한 사랑 내기를 벌이는 세 인물의 모습을 담아 눈길을 사로잡는다. 붉은색 저고리와 당찬 표정으로 강렬한 존재감을 드러내는 '조씨부인'(손예진), 욕망이 깃든 눈빛으로 어딘가를 응시하는 '조원'(지창욱), 쓰개치마를 쓴 채 처연한 모습을 한 '희연'(나나)까지.

각기 다른 상황 속, 각기 다른 욕망을 품은 세 사람이 하나의 내기로 얽혀 한데 모인 모습은 앞으로 펼쳐질 이야기에 대한 궁금증을 자아낸다. 특히, '조씨부인'의 치마폭을 배경으로 펼쳐진 장면들은 은밀한 사랑 내기를 계기로 변화할 세 인물의 관계와 그 속에서 펼쳐질 예측할 수 없는 서사에 대한 호기심을 더욱 높인다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 스캔들 예고편. [사진=넷플릭스] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

'조원'에게 보내는 '조씨부인'의 서신으로 시작되는 메인 예고편은 북촌을 한바탕 뒤집어 놓을 '스캔들'​의 서막이 담겼다. '조씨부인'은 '조원'에게 집안의 소실로 들일 '소옥'(신윤하)의 배를 부르게 해달라는 파격적인 부탁을 건넨다. 당시 시대상으로는 상상하기 어려운 '조씨부인'의 요청은 놀라움을 자아내고, '조원' 역시 오히려 청상과부 '희연'을 꺾어보겠다며 조씨부인의 요청에 맞서면서 두 사람의 아슬아슬한 내기가 본격적으로 시작된다.

이어, 자신을 밀어내는 '희연'에게 점점 더 깊이 다가가는 '조원'과, 이 모든 상황을 지켜보는 '조씨부인'의 모습은 세 사람 사이에 흐르는 미묘한 긴장감을 고조시킨다. 내기의 끝이 궁금해지는 가운데, 살고 싶다며 애원하는 '희연'과 이제는 멈춰야 한다며 '조원'을 말리는 '조씨부인', 그리고 이 모든 게 누이 때문이라며 자신의 속내를 털어놓는 '조원'의 모습은 단순한 내기로 시작된 이들의 관계가 예상치 못한 방향으로 흘러가고 있음을 암시하며 궁금증을 고조시킨다.

현대의 시선에서 새롭게 그려진 클래식한 스토리, 손예진, 지창욱, 나나의 앙상블, 인물의 욕망을 섬세하게 그려낼 정지우 감독의 연출로 기대를 모으는 '스캔들'은 18일 오직 넷플릭스에서 공개된다.

moonddo00@newspim.com