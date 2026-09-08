김민재 행안부 차관, 대구 찾아 '미래대응기금' 협조 요청…지방재정 안전판 강조

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 김민재 행정안전부 차관이 대구광역시를 찾아 미래대응기금 신설과 지방교부세 개편 취지를 설명하고 지방정부의 협조를 요청했다.

행정안전부는 김 차관이 8일 대구광역시청에서 추경호 대구광역시장을 만나 미래대응기금과 지방교부세 개편 내용을 설명하고 기금 도입 추진에 대한 협조를 요청했다고 밝혔다.

김민재 행정안전부 차관. [사진=뉴스핌DB]

행안부는 미래대응기금 신설과 관련한 지방정부의 의견을 수렴하기 위해 지역을 순차적으로 방문하고 있다. 이번 대구 방문은 강원특별자치도와 세종특별자치시, 제주특별자치도에 이어 네 번째 현장 소통 행보다.

김 차관은 이날 추 시장에게 미래대응기금 설립 취지와 향후 지방교부세 전망 등을 설명했다.

특히 지방교부세 개편에 따른 대구시의 우려 사항을 청취하고 향후 지방재정 여건이 악화될 경우 미래대응기금을 활용해 지방정부를 지원하는 방안 등에 대해 논의했다.

김 차관은 "미래대응기금은 국가의 미래를 위한 전략적 투자재원이자 재정 여건이 어려워질 때 지방정부를 받쳐주는 재정 안정화 장치"라고 말했다.

이어 "지방정부와의 현장 소통을 지속해 미래대응기금에 대한 우려를 해소하고, 필요한 부분이 있다면 제시된 의견은 향후 입법 과정에서 적극 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com