김민재 행안부 차관, 대구 찾아 '미래대응기금' 협조 요청…지방재정 안전판 강조

AI 핵심 요약beta
- 김민재 행안부 차관이 8일 대구시를 찾아 기금 신설을 설명했다.
- 미래대응기금과 지방교부세 개편 취지를 전하고 협조를 요청했다.
- 대구시 우려를 듣고 재정 악화 때 지원 방안도 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 김민재 행정안전부 차관이 대구광역시를 찾아 미래대응기금 신설과 지방교부세 개편 취지를 설명하고 지방정부의 협조를 요청했다.
행정안전부는 김 차관이 8일 대구광역시청에서 추경호 대구광역시장을 만나 미래대응기금과 지방교부세 개편 내용을 설명하고 기금 도입 추진에 대한 협조를 요청했다고 밝혔다.
행안부는 미래대응기금 신설과 관련한 지방정부의 의견을 수렴하기 위해 지역을 순차적으로 방문하고 있다. 이번 대구 방문은 강원특별자치도와 세종특별자치시, 제주특별자치도에 이어 네 번째 현장 소통 행보다.
김 차관은 이날 추 시장에게 미래대응기금 설립 취지와 향후 지방교부세 전망 등을 설명했다.
특히 지방교부세 개편에 따른 대구시의 우려 사항을 청취하고 향후 지방재정 여건이 악화될 경우 미래대응기금을 활용해 지방정부를 지원하는 방안 등에 대해 논의했다.
김 차관은 "미래대응기금은 국가의 미래를 위한 전략적 투자재원이자 재정 여건이 어려워질 때 지방정부를 받쳐주는 재정 안정화 장치"라고 말했다.
이어 "지방정부와의 현장 소통을 지속해 미래대응기금에 대한 우려를 해소하고, 필요한 부분이 있다면 제시된 의견은 향후 입법 과정에서 적극 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com