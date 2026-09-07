동해시, 10월부터 '수의계약 희망업체 등록제' 전면 시행

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 10월부터 '수의계약 희망업체 등록제'를 전면 시행하기로 했다고 밝혔다.

강원 동해시청 [사진=동해시청]

이를 위해 동해시는 9월 한 달간 사업장 등록을 집중적으로 받을 예정이다. 동해시에 사업체를 두고 있는 회사는 시 홈페이지를 통해 업종, 면허 및 주요 실적 등의 정보를 등록해야 한다. 등록된 정보는 해당 분야별 데이터베이스(DB)로 구축되어 수의계약 대상 업체 검토에 활용될 계획이다.

특히 시는 그간 정보 부족으로 공공계약 참여가 적었던 신규기업과 지역업체를 적극적으로 발굴하며 특정 업체에 계약이 집중되지 않도록 계약 현황과 등록업체의 활용 실적도 지속적으로 점검할 방침이다.

다만 업체 등록이 수의계약 체결이나 우선 선정을 보장하지는 않으며, 미등록 업체도 관계 법령에서 정한 자격요건을 충족하면 계약에 참여할 수 있다.

김은서 회계과장은 "관내 업체 정보를 체계적으로 구축해 지역 기업에 공정한 참여 기회를 제공하고 수의계약의 투명성을 높이겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com