셀틱 양현준, 아시안게임 앞두고 리그 2경기 연속골 작렬

AI 핵심 요약beta
- 양현준이 6일 세인트 미렌전서 역전골을 넣어 셀틱 2-1 승리를 이끌었다.
- 지난 3일 애버딘전 이어 2경기 연속골을 기록하며 시즌 첫 패배를 막았다.
- 셀틱은 5전 전승 선두를 지켰고, 양현준은 AG 대표팀 와일드카드로 뽑혔다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 축구 국가대표팀에 선발된 양현준(24·셀틱)이 스코틀랜드 프리미어리그 2경기 연속골을 터트렸다.
양현준은 6일(한국시간) 영국 스코틀랜드 페이즐리의 세인트 미렌 파크에서 열린 2026-2027 스코티시 프리미어십 6라운드 세인트 미렌과의 원정경기에서 선발 출전해 1-1로 맞선 후반 23분 역전골을 터트리며 팀의 2-1 승리를 이끌었다.
양현준은 역습 상황에서 중앙선 부근부터 왼쪽 측면을 향해 빠르게 달렸다. 이후 카밀로 두란의 패스를 받았고, 페널티 박스 안에서 침착한 인사이드 슈팅을 통해 골문을 열었다.
지난 3일 애버딘과의 5라운드에서 시즌 첫 골을 기록한 양현준은 2경기 연속골이자 귀중한 역전 결승 골을 뽑아냈다. 득점 이후 무릎 슬라이딩을 선보이며 홈팬들을 열광시켰다.
전반 22분 세인트 미렌 공격수 니콜라스 아그라피오티스가 페널티킥을 통해 선제골을 넣었다. 0-1로 끌려가던 셀틱은 후반 6분 벤야민 뉘그렌의 코너킥에 이은 리엄 스케일스의 헤더로 균형을 맞췄다. 그리고 후반 23분 양현준의 득점이 터지며 셀틱은 2-1로 승리했다.
셀틱은 5전 전승을 달리며 승점 15로 선두를 달렸다. 시즌 첫 패배를 당한 세인트 미렌은 3승 1무 1패(승점 10)를 기록해 2위에 자리했다.
한편 양현준은 이민성 감독이 이끄는 아시안게임 대표팀에 이기혁(강원)·엄지성(스완지)과 함께 와일드카드(만 24세 이상 발탁)로 승선했다. 카타르를 상대로 치르는 이민성호의 아시안게임 조별리그 첫 경기는 15일 열린다.
football1229@newspim.com