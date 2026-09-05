[프로야구] KIA, 구단 홈경기 한 시즌 최다 매진 기록 경신...31번째 만원 관중

AI 핵심 요약beta
- KIA 타이거즈가 5일 KT전서 홈경기 31번째 매진을 기록했다.
- 올 시즌 구단 홈 최다 매진 신기록을 2024년 30회에서 경신했다.
- 나성범은 팬 성원에 보답해 가을야구 진출을 다짐했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 구단 홈경기 한 시즌 최다 매진 기록을 새로 썼다.
KIA는 5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와의 홈경기에서 오후 3시 15분을 기해 2만500석의 입장권을 모두 판매하며 올 시즌 31번째 매진을 기록했다고 발표했다. 이는 2024년에 기록했던 기존 구단 최다 기록인 30회를 넘어선 신기록이다.
앞서 KIA는 지난달 29일 광주 SSG전에서 57경기 만에 시즌 누적 관중 101만3984명을 기록해 구단 역사상 최단 경기 100만 관중 돌파 기록을 경신했다. 5일 기준 홈경기 누적 관중 105만4984명(경기당 평균 1만7881명)을 기록 중이다. 구단은 역대 최다 관중을 불러모았던 2024년의 125만9249명 기록 경신에 도전한다.
KIA 주장 나성범은 "팬 여러분이 보내주신 열정적인 응원과 사랑에 힘입어 선수단 모두 최선을 다하고 있다"며 "반드시 가을 야구에 진출해 야구장을 가득 채워 주신 팬들의 성원에 보답하겠다"며 대표로 감사 인사를 전했다.
football1229@newspim.com