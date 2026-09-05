박항서 "교만했던 축구협회...학연보다 센 카르텔 있었다"

"젊은 축구인 전면 나서야...성찰 없으면 한국 축구 미래 없다"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박항서 전 베트남 축구대표팀 감독이 대한축구협회의 조직 문화를 정면으로 비판했다. 2026 북중미월드컵 당시 대표팀 선수지원단장으로 활동하며 직접 겪은 축구협회의 행정과 대표팀 운영 과정에 대해쓴소리를 했다.

박 전 감독은 지난 2일 공개된 유튜브 채널 '서형욱의 뽈리TV'와의 인터뷰에서 대한축구협회에 대해 "특정 대학 카르텔이라고 표현하지 않는다. 축구협회 안에 카르텔이 있었다"고 말했다. 이어 "축구협회가 너무 교만했고 축구인들을 우습게 알았다. 언젠가는 터질 문제였다"며 "뼈를 깎는 성찰이 필요하다"고 지적했다.

월드컵 당시 선수지원단장으로서 역할과 권한이 명확하지 않았다는 사실도 털어놨다. 박 전 감독은 "단장이었지만 무엇을 해야 할지 몰랐다"며 "제가 선수들을 볼 수 있는 시간은 식사시간, 또 운동장에서 멀리서 보는 것뿐이었다"고 말했다. 선수지원단장이라는 직책은 있었지만 대표팀 운영에 실질적으로 개입할 수 있는 권한은 제한적이었다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박항서 전 북중미 월드컵 대표팀 선수지원단장단장. [사진=KFA] 2026.09.05 psoq1337@newspim.com

홍명보 전 감독의 사퇴 기자회견을 둘러싼 뒷얘기도 공개했다. 박 전 감독은 홍 전 감독의 사과문 발표 당시 협회 고위 관계자들이 현장에 있었지만 자신이 직접 사과문을 읽게 됐다고 밝혔다. 그는 "회장님도 계시고 다 있었다. 근데 단장님도 있으면 좋겠다고 했다"며 "딱 눈치를 보니까 전무하고 전력강화위원장은 안 서고 싶은 생각이 있는 것 같았다. 그래서 내가 두 사람 빠져라. 나 혼자 하겠다고 했다"고 말했다.

기자회견에서 질의응답 없이 입장문만 발표하고 끝낸 방식에도 문제를 제기했다. 박 전 감독은 "기자 질의응답도 없이 끝낸 것도 이해가 안 됐다"며 "정면돌파를 할 때는 해야 한다. 깨끗이 잘못을 인정하고 돌팔매 맞을 게 있으면 맞아야 한다. 피한다고 될 일이 아니다"고 강조했다.

박 전 감독은 한국 축구의 변화 방향으로 세대교체를 제시했다. 이영표, 박지성, 박주호 등을 거론하며 젊은 축구인들이 축구 행정의 중심에 서야 한다고 강조했다. 그는 "젊은 축구인들이 중심이 되고, 나이 든 사람들은 뒤에서 밀어주는 역할을 해야 한다"고 말했다.

박 전 감독은 축구협회의 문제를 특정 대학 출신 중심의 학연으로만 규정하지 않았다. 오히려 조직 내부에 형성된 보이지 않는 카르텔이 더 큰 문제라고 지적했다. 그는 "눈에 보이지 않는 협회 카르텔이 학연보다 더 세다"며 축구협회의 근본적인 체질 개선을 촉구했다.

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