목포 정치권·대학 국회서 "의대 추천안 전면 재검토" 촉구

AI 핵심 요약beta
- 목포지역 정치권과 목포대가 4일 국회서 전남 국립의대 후보대학 추천안 재검토를 촉구했다.
- 목포대는 부지 확보 미반영과 심사위원 전문성 부족 등 공정성 문제를 제기했다.
- 이들은 교육부에 후속 심사 중단과 사법부 판단 우선을 요구했다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포지역 정치권과 목포대학교가 전남 국립의대 후보대학 추천 과정의 공정성과 적법성을 정면으로 문제 삼고 나섰다.
전남광주통합특별시 목포지역 김원이·서미화 국회의원, 강성휘 목포시장, 이형완 목포시의회 의장, 목포지역 통합시의회 관계자 그리고 목포대학교는 4일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 전남 국립의대 후보대학 추천안을 전면 재검토할 것을 교육부에 촉구했다고 밝혔다.
목포지역 국회의원과 목포시 및 시의회 관계자 그리고 목포대학교는 4일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 전남 국립의대 후보대학 추천안을 전면 재검토할 것을 교육부에 촉구했다고 밝혔다.
목포대학교는 이날 전남연구원이 진행한 국립 의과대학·병원 신설 후보대학 추천 과정에 문제가 있다며 교육부에 이의신청서를 전달했다. 대학 측은 특히 후보대학의 부지 확보 여부가 법적 요건과 직결되는 사안인데도 평가 과정에서 제대로 반영되지 않았다고 주장했다.
목포대는 대학설립·운영규정과 공유재산 및 물품관리법 등을 근거로 교지 확보가 필요하다고 지적했다. 순천대가 국가 소유 교지를 확보하지 못한 채 시유지 무상 임대 협약서를 제출했는데도 목포대와 사실상 동일한 기준으로 평가받았다는 주장이다.
양 대학의 종합점수 차이는 1.3점에 불과했고 부지 확보 확실성 평가에서는 목포대가 0.06점 앞선 것으로 나타났다. 목포 측은 법적 요건인 부지를 확보하지 못한 상태에서 청사진만으로 심사에 참여한 것은 평가기준 적용의 형평성에 어긋난다고 주장했다.
심사위원 구성의 전문성도 도마에 올랐다. 전남연구원 운영 방안에는 8명의 심사위원을 5개 전문영역으로 균형 배치하고 의료시설 설계·건축 전문가 2명을 포함하도록 했지만 실제 심사위원에는 해당 전문가가 없었다는 게 목포대 측 설명이다.
지역 의료취약성에 따른 의대 신설 필요성이 평가항목에서 제외된 점도 문제로 제기됐다. 목포지역 정치권과 목포대는 후보대학 선정·추천 처분 취소 소송과 효력정지 신청이 제기된 만큼 교육부가 후속 심사를 중단하고 사법부 판단을 먼저 받아야 한다고 요구했다.
이들은 심사 과정의 문제점을 철저히 규명해야 국립의대 설립의 정당성을 확보할 수 있다며 36년간 이어진 서남권 지역민의 국립의대 설립 요구에 정부가 응답해야 한다고 강조했다.
ej7648@newspim.com