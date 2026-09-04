중간선거 앞둔 공화당, '트럼프 피로감'에 분열… 참패 우려

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오는 11월 미국 중간선거를 앞두고 공화당 지도부가 도널드 트럼프 대통령을 전면에 내세운 선거 전략을 고수하고 있으나, 당 일각에서는 '트럼프 피로감(Trump fatigue)'으로 인한 선거 참패 가능성을 경고하는 목소리가 커지고 있다.

3일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 스티브 스컬리스 공화당 하원 원내대표를 비롯한 지도부는 지지층 결집을 이유로 오는 9~10일 텍사스주 댈러스에서 열리는 전당대회에서 트럼프 대통령을 '메인 스타'로 전면에 내세우는 등 트럼프 중심의 캠페인을 펼치고 있다.

지난 2024년 7월 18일(현지시간) 밤 도널드 트럼프 당시 전 미국 대통령이 위스콘신주 밀워키 파이서브 포럼에서 진행된 공화당 전당대회 마지막 날, 대선후보 수락 연설을 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령 역시 후보들에게 "선거판에 내 이름이 걸려있다고 생각해 달라"며 전국적인 지원 사격을 약속했다. 트럼프 대통령과 더불어 JD밴스 부통령도 주요 연사에 나선다.

통상 전당대회는 대통령 선거철에 열리는 데, 올해는 사상 처음으로 중간선거를 앞두고 열린다. 그만큼 공화당이 이번 선거에 사활을 걸었단 의미이기도 하다. 공화당은 이번 전당대회를 통해 트럼프 중심으로 지지층을 결집하려 하고 있지만 트럼프 대통령의 낮은 지지율과 잇따른 기행이 선거의 걸림돌이 될 것이라는 당내 반발도 만만치 않다.

정계 은퇴를 선언한 돈 베이컨(공화·네브래스카) 하원의원은 최근 트럼프 대통령이 온타리오호를 '아메리카호(Lake America)'로 바꾸는 행정명령에 서명한 것을 언급하며 "파괴적이고 자해적인 행위이자 멍청한 짓"이라고 강도 높게 비판했다. 그는 격전지 후보들에게 관세 문제 등에서 트럼프와 대립각을 세울 것을 권고하고 있다고 덧붙였다.

민주당이 하원 3석, 상원 4석만 추가하면 다수당을 탈환할 수 있는 구도에서, 여론조사 전문가 찰리 쿡은 "공화당에 남은 결과는 나쁘거나, 매우 나쁘거나, 끔찍한 것뿐"이라며 민주당 우세를 점쳤다. 스테파니 바이스(공화·오클라호마) 의원 역시 지역 기업인들 사이에서 '트럼프 피로감'이 가중되어 공화당 지지층이 투표를 포기할 수 있다고 경고했다.

여기에 더해 4억 달러(약 5천408억 원) 규모의 정치자금을 보유한 트럼프 대통령의 슈퍼팩(Super PAC)인 '마가 인크(MAGA Inc)'가 중간선거 자금 집행을 미루면서 당내 전략가들의 불만도 커지고 있다.

슈퍼팩은 미국에서 기업, 노동조합, 개인 등으로부터 정치 자금을 모금해 특정 후보를 지지하거나 낙선시키는 운동을 벌이는 특별정치활동위원회다.

역대 최대 규모의 중간선거 실탄을 보유하고 있음에도, 올해 선거 광고 등에 집행한 금액은 전체의 1% 미만에 불과하기 때문이다.

당내 불만이 커지는 가운데 전당대회를 '보이콧(boycott·항의 의미로 불참)'하겠다는 의원도 많다. 미 정치전문매체 폴리티코가 공화당 소속 후보 및 현역 의원들을 설문조사 한 결과 무려 45명이 불참하겠다고 했다. 이유는 개인 사정으로 다양했는데, 이중 경합주인 미시간주 중부 지역구를 사수해야 하는 톰 배럿 하원의원은 "내 지역구에 있는 것이 더 도움이 될 것 같다"고 솔직히 말했다.

이 같은 우려에도 불구하고 지지층을 의식해 트럼프와 밀착하려는 후보들도 존재한다. 위스콘신주 격전지의 데릭 반 오든 의원과 뉴저지주의 제프 반 드류 의원 등은 유권자들이 이란전 장기화와 휘발유 가격·물가 상승에 민감해하고 있지만, 트럼프와의 거리두기가 해결책은 아니라는 입장이다.

마이크 존슨 하원의장은 "트럼프 대통령의 감세와 국경 보안 성과가 스스로를 증명할 것"이라며 승리를 장담했으나, 군사적 긴장과 경제적 부담 속에서 공화당의 위태로운 입지는 시험대에 올랐다.

지난 2024년 7월 18일(현지시간) 밤 미국 위스콘신주 밀워키 파이서브 포럼에서 진행된 공화당 전당대회 참석자들이 도널드 트럼프 전 대통령의 대선 후보 수락 연설을 경청하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

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