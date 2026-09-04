의정부을지대학교병원, 지역응급의료센터 재지정

AI 핵심 요약beta
- 의정부을지대병원은 4일 경기 지역응급의료센터로 재지정됐다.
- 지정 기간은 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지다.
- 헬리포트·수술실 확충해 중증응급 대응을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부을지대학교병원은 경기도가 지난달 28일 경기도응급의료위원회 심의를 거쳐 최종 지정한 지역응급의료센터 36개소에 포함됐다고 4일 밝혔다.
지정 기간은 오는 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지 3년간이다.
병원에 따르면 이번 재지정은 인력, 시설, 장비 등 법정 지정기준은 물론 응급실과 의료기관의 실제 진료 기능, 중증응급환자 수용 및 최종치료 역량 등을 종합적으로 평가했으며 지역별 응급의료 수요와 의료기관 분포, 접근성도 함께 고려됐다.
의정부을지대병원은 관련 기준을 충족하고 종합평가를 거쳐 지역응급의료센터로 재지정됐다. 지난 2022년 처음 지정된 이후 지속적으로 강화해 온 응급 및 중증환자 진료 역량을 다시 인정받았다는 데 의미가 있다는 설명이다.
병원은 응급환자의 골든타임 확보를 위해 2개의 헬리포트와 하이브리드 수술실을 갖추는 등 신속한 수용과 전문치료를 위한 기반을 꾸준히 확충해 왔다.
특히 2025년 보건복지부로부터 지역심뇌혈관질환센터로 지정돼 급성심근경색증과 뇌졸중 등 중증·응급 심뇌혈관질환에 대한 신속한 진단과 치료 역량을 강화하고 있다.
또한 보건복지부의 '심뇌혈관질환 인적네트워크 시범사업'에 참여해 경기북부와 강원권 의료기관 전문의 간 협력체계를 구축하고 중증·응급 심뇌혈관질환 환자의 신속한 의뢰와 전원, 최종치료 연계를 지원하고 있으며 뇌졸중 집중치료실을 운영하는 등 중증질환의 초기 대응부터 전문치료까지 이어지는 진료체계를 갖추고 있다.
의정부을지대병원은 이번 재지정을 계기로 지역응급의료센터와 지역심뇌혈관질환센터 간 연계를 강화하고 응급환자의 초기 대응과 중증환자 전문치료 역량을 한층 높일 계획이다.
또한 권역·지역응급의료센터 및 지역 의료기관과의 협력을 확대해 경기북부 필수의료 안전망 강화에도 적극 나선다는 방침이다.
송현 병원장은 "이번 재지정은 의정부을지대병원이 경기북부 지역의 응급 및 중증환자 진료를 위해 지속적으로 인력과 시설, 진료체계를 강화해 온 결과"라며 "앞으로도 신속하고 전문적인 응급의료 서비스를 제공하고 지역 의료기관과 긴밀히 협력해 경기북부 주민들이 믿고 찾을 수 있는 응급의료 중심기관 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com