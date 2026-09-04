동두천시, 20~49세 대상 가임력 검사비 지원

AI 핵심 요약beta
- 동두천시 보건소가 4일 임신 준비 남녀에 가임력 검사비를 지원했다.
- 20~49세 시민은 여성 최대 13만 원, 남성 최대 5만 원 받는다.
- 온라인이나 보건소 신청 뒤 3개월 내 검사하고 비용을 청구하면 된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시 보건소는 임신을 준비하는 20~49세 남녀를 대상으로 '임신 사전건강관리 지원사업'을 통해 가임력 검사비를 지원한다고 4일 밝혔다.
시에 따르면 '임신 사전건강관리 지원사업'은 임신과 출산을 계획 중인 가임기 남녀가 임신 전 자신의 생식건강 상태를 점검하고 건강한 임신을 준비할 수 있도록 가임력 검사 비용을 지원하는 제도다. 동두천시에 거주하는 20~49세 남녀라면 누구나 지원 대상에 해당한다.
시는 가임력 검사비로 여성의 경우 최대 13만 원, 남성은 최대 5만 원까지 지원한다.
생애주기별(20~29세, 30~34세, 35~49세)로 구분해 최대 3회까지 지원받을 수 있어 임신을 준비하는 시기별로 반복적으로 가임력을 확인할 수 있다는 설명이다. 여성은 난소 기능을 확인하는 AMH 검사와 부인과 초음파 검사 등을 받을 수 있으며 남성은 정액검사 등의 비용 지원을 받을 수 있다고 전했다.
검사를 희망하는 시민은 e보건소를 통한 온라인 신청 또는 동두천시 보건소를 직접 방문해 신청하면 된다. 이후 보건소에서 검사 의뢰서를 발급받아 의뢰서 발급일로부터 3개월 이내에 참여 의료기관에서 검사를 진행하면 된다.
검사를 마친 뒤에는 검사일로부터 1개월 이내에 진료비 영수증, 세부내역서, 본인 명의 통장 사본을 준비해 보건소에 제출하면 비용을 청구할 수 있다.
외국 국적자의 경우 별도의 비자 조건은 없으며 내국인 배우자가 있을 경우 신청이 가능하다.
동두천시 보건소 관계자는 "임신을 계획하는 시점뿐만 아니라 결혼 여부나 임신 계획 유무와 관계없이 자신의 생식건강을 미리 확인해 두는 것이 건강한 임신을 준비하는 데 도움이 될 수 있다"며 "앞으로도 시민들이 임신과 출산을 보다 건강하게 준비할 수 있도록 다양한 모자보건사업을 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com