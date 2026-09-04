추미애 지사 "재정 현실·원인 솔직히 설명...5분 발언도 직접 답변"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 지사, 4일 첫 도정질문 소회를 밝혔다
- 재정 현실과 원인을 솔직히 설명하려 했다고 했다
- 도의회와 열린 소통·협치로 해법 찾겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"도의회와 집행부는 동반자...5분 자유발언까지 직접 챙겨 소통 강화"
"도지사실 문 항상 열려 있어, 언제든 오시면 충분히 듣고 함께 답을 찾겠다"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 첫 도정질문을 마친 추미애 경기도지사가 도정 현안과 재정 현실에 대해 "가능한 한 솔직하게 말씀드리고자 했다"며 적극적인 소통 의지를 밝혔다.
추 지사는 4일 자신의 페이스북을 통해 이틀간 진행된 도정질문 소회를 전하며 "경기도의 재정 현실을 설명하는 데 그치지 않고 왜 이런 상황에 이르렀는지 원인을 짚고 앞으로 무엇을 바꿔야 하는지까지 함께 말씀드리고 싶었다"고 강조했다.
이번 도정질문에서는 최근 논란이 된 도의 재정 비상 상황과 구조적 원인에 대해 도 집행부와 의회가 치열한 공방을 주고받은 바 있다.
추 지사는 이에 대해 회피하지 않고 문제의 실상을 가감 없이 공유하며 대안을 모색하겠다는 입장을 거듭 분명히 했다. 특히 추 지사는 도정질문뿐만 아니라 의원들의 5분 자유발언까지 꼼꼼히 챙겨 직접 답변했다고 강조했다. 관례적으로 집행부가 5분 자유발언에 별도의 공식 답변을 하지 않았던 관행을 깬 것이다.
그는 이에 대해 "그 안에도 도민의 목소리와 지역의 절박한 현안이 담겨 있기 때문에 도지사의 목소리로 직접 일일이 답변드리는 게 도리라고 여겼기 때문"이라고 설명했다.
이어 도의회와 집행부의 관계에 대해서도 목소리를 높였다. 추 지사는 "도의회와 집행부는 도민의 삶을 위해 함께 해법을 만들어가는 관계여야 한다"며 "무엇이 문제인지 함께 확인하고 서로 다른 의견이 있다면 충분히 이야기하면서 더 나은 답을 찾아가야 한다"고 역설했다.
추 지사는 글을 마치며 "도지사실의 문은 언제나 열려 있다. 언제든 찾아주십시오"라며 "충분히 듣고 제가 아는 것은 솔직하게 설명드리고 함께 답을 찾겠다"고 말하며 열린 도정과 협치를 거듭 다짐했다.
1141world@newspim.com