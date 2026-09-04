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[특징주] 휴머노이드 사업 확대 기대…'TPC로보틱스·로보티즈' 로봇株 강세

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AI 핵심 요약

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  • 로봇 관련주가 4일 장 초반 일제히 강세를 보였다.
  • TPC로보틱스와 로보티즈가 급등하며 매수세가 몰렸다.
  • 휴머노이드 확대와 실적 기대가 상승세를 이끌었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

TPC로보틱스 30% ↑, 로보틱스 22.54% ↑

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇 관련주가 4일 장 초반 일제히 강세를 보이고 있다. 휴머노이드 로봇을 중심으로 국내 기업들의 사업 확대와 실적 성장 기대가 이어지는 가운데 관련 종목으로 매수세가 유입되고 있다.

한국거래소에 따르면 오전 10시 06분 기준 TPC로보틱스는 전일 대비 30.00% 오른 3965원에 거래되고 있다. 로보티즈도 전일대비 22.54% 상승한 30만4500원을 기록 중이다.

이외 원익(14.34%), 디케이티(14.10%), 로보스타(12.13%), 인텍플러스(11.92%), 티엑스알로보틱스(11.80%), 에스피지(11.34%), 한라캐스트(10.47%), 한국피아이엠(9.44%), 원익홀딩스(9.41%), 나우로보틱스(8.66%), 케이엔알시스템(7.84%), 에스비비테크(7.51%), 삼현(7.46%), 클로봇(6.40%), 레인보우로보틱스(5.84%) 등도 동반 상승하고 있다.

로보티즈 AI Sapiens(AI 사피엔스). [사진=로보티즈]

최근 국내 로봇 기업들이 휴머노이드 제품과 핵심 부품 개발을 확대하면서 관련 산업에 대한 관심이 이어지고 있다. 특히 TPC로보틱스는 지난 2일 휴머노이드 로봇의 목과 팔꿈치, 엉덩이 등에 적용되는 로터리 액추에이터 3종과 리니어 액추에이터 3종, 손가락용 관절모듈 1종 등 자체 브랜드 제품 7종을 출시했다. 

로보티즈 역시 최근 휴머노이드 사업 확대와 실적 성장이 부각되고 있다. 이상수 iM증권 연구원은 "레인보우로보틱스와 로보티즈는 특정 본업 없이 순수하게 차륜형 휴머노이드와 액추에이터 판매 호조로 실적 개선을 끌어냈다는 점에서 의미가 크다"며 "3분기에도 전방 수주 확대와 신공장 가동에 힘입어 공격적인 실적 성장을 보여줄 것"이라고 분석했다.

로보티즈는 지난 3일 CJ대한통운이 용인 양지 물류센터에 투입한 AI 휴머노이드 로봇의 하드웨어를 공급한 것으로 알려졌다. CJ대한통운은 로보티즈의 휴머노이드 하드웨어와 에이딘로보틱스의 로봇핸드, 리얼월드의 로봇 파운데이션 모델(RFM)을 결합해 물류 현장 적용 범위를 확대할 계획이다.

휴머노이드 핵심 부품 기업에 대한 증권가의 관심도 이어지고 있다. 이상수 연구원은 미국의 중국산 로봇 규제와 관련해 "독일과 일본 등 전통 제조 강국들의 휴머노이드 진출이 늦은 상황에서, 일부 북미 업체를 제외하면 레인보우로보틱스를 비롯한 국내 기업들이 미국의 로봇 수요를 흡수할 유일한 대안으로 부각되고 있다"고 분석했다.

한편 이날 독일 베를린에서 개막하는 'IFA 2026'에서도 휴머노이드 로봇이 주요 전시 분야로 다뤄진다. 올해 IFA는 스타트업·미래기술 전시관인 'IFA Next'를 확대하고 유니트리와 애지봇 등 글로벌 업체들의 휴머노이드 로봇을 선보일 예정이다.

nylee54@newspim.com

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공수처, 지귀연 청탁금지법 위반 기소 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤석열 전 대통령 내란 우두머리 혐의 1심 재판장을 지낸 지귀연 부장판사를 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 기소했다. 뇌물수수 혐의와 추가 향응수수 부분은 대가성을 인정하기 어렵다고 보고 불기소 처분했다. 공수처는 4일 공지를 내고 "공수처 수사3부(이대환 부장검사)는 이날 관내 변호사 등으로부터 일명 '예약제 주점'에서 향응을 접대받은 부장판사를 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률(청탁금지법) 위반으로 불구속 기소했다"고 밝혔다. 고위공직자범죄수사처(공수처)가 윤석열 전 대통령 내란 우두머리 혐의 1심 재판장을 지낸 지귀연 부장판사를 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 기소했다. 지 부장판사. [사진=뉴스핌 DB] 공수처에 따르면 지 부장판사는 2023년 8월경 B변호사, C변호사로부터 서울 강남구 청담동 소재 예약제 주점에서 409만원 상당을 결제하도록 해 1회 100만원을 초과하는 향응을 제공받은 혐의를 받는다. 앞서 시민단체는 지난해 5월 지 부장판사를 뇌물수수 및 청탁금지법 위반 혐의로 고발했고, 공수처는 통신영장 집행과 택시·카드 사용내역 확인 등을 거쳐 언론에 보도된 사진 속 인물들이 동일 장소에 모인 횟수를 두 차례로 특정했다. 다만 관련 금융계좌·휴대폰 등에 대한 압수수색 영장은 잇따라 기각돼, 수사팀은 주점 업주 등 참고인을 설득해 금융거래내역과 방문일시·결제내역 등을 확보했다. 공수처는 공여자인 변호사들이 직무관련자인 점을 감안해 재판 편의 제공 청탁 등 대가성 여부를 집중 수사했으나, 지 부장판사가 속한 재판부에 해당 변호사들의 수임 내역이 없는 등 막연한 기대감만으로는 대가관계를 인정하기 어렵다고 판단해 뇌물수수 혐의와 2024년 9월 5명이 모여 총 416만원 상당을 결제한 향응수수 부분에 대해서는 이날 불기소 처분했다. 지 부장판사가 2013년 수원지법 근무 당시 B변호사가 수임한 사건의 항소심에서 1심을 뒤집고 승소 판결을 내린 사례도 있었으나, 접대 시점과 10년 이상 차이가 나는 점 등을 들어 과거 직무에 대한 대가로 보기에도 부족하다고 봤다. 지 부장판사는 조사 과정에서 혐의 일체를 부인하며 기억나지 않는다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 공수처는 이날 "앞으로도 계속 고위공직자의 부정부패 사건을 엄정히 수사함으로써 공직기강 확립에 기여하겠다"며 "소속기관에 수사결과(징계)를 통보하고, 향후 공소유지에 만전을 기하겠다"고 밝혔다. yek105@newspim.com 2026-09-04 10:30
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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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