서초청년센터, 제3회 서초 청년 FESTA 개최

AI 핵심 요약beta
- 서초구와 서초청년센터가 12일 서초 청년 페스타를 연다
- 청년이 직접 기획한 체험부스와 한불 문화 프로그램을 마련했다
- 예빛섬서 청년의 날 기념식과 청년정책 TOP10 시상식을 진행한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 서초구와 서초청년센터는 9월 12일 반포한강공원 피크닉장과 예빛섬 야외무대 일대에서 '제3회 서초 청년 FESTA'를 개최한다고 밝혔다.
올해 3회째를 맞는 서초 청년 페스타는 청년들이 직접 축제 부스를 기획하고 운영하는 참여형 행사로 마련됐다. 낮 12시부터 운영되는 체험존에서는 서초청년센터의 자발적 모임인 '서리풀 청년 크루'가 기획한 6개의 체험 부스를 선보인다.
서리풀 청년 크루 기획 부스로는 셰이퍼스 크루의 '세계여행 출입국 체험 및 여권 케이스 만들기', 나잇값 크루의 'AI 미래흥신소: 타임포토', 소셜기버 크루의 '가드닝 체험', 서초아트메이커스 크루의 '문학&무알콜 뱅쇼 페어링', 온기톡 크루의 '감정 기록 및 감정 키링 만들기' 등이 운영된다.
서리풀 청년 크루 기획 부스 외에도 K-뷰티 헤어 스타일링, 자개 키캡 키링 제작, 전통 간식 만들기, 타로 등 체험 프로그램이 마련된다. 또한 올해 한불수교 140주년을 기념해 프렌치 퍼퓸 만들기, 몽마르트 언덕 캐리커처, 마들렌 꾸미기 등 한국과 프랑스 문화를 함께 경험할 수 있는 프로그램도 운영된다고 서초청년센터 측은 설명했다.
오후 6시부터 예빛섬 야외무대에서 열리는 메인 행사 '청년의 날 기념식'에서는 개회식과 함께 '청년정책 TOP10 시상식'이 진행된다. 서초구에 거주하거나 활동 중인 청년들이 제안한 정책 중 1차 심사를 통과한 20개 정책을 대상으로 청년 1018명이 투표해 최종 10개 정책을 선정했다.
기념식 전에는 청년밴드 '쉘 위 펑크'가 축하 메들리를 선보이며, 기념식 후에는 싱어송라이터 '경서'가 공연을 펼친다.
현장에서는 6개의 미션을 수행하는 '스탬프 투어'도 진행된다. 투어를 완료한 참가자에게는 추첨을 통해 파리바게뜨 교환권, 한강 피크닉 세트 등 기념품을 제공하며, 청년의 날 기념식 사전 신청자 선착순 100명에게는 특별 응원 굿즈를 증정한다.
전성수 서초구청장은 "청년들이 좋아하는 것을 발견하고 새로운 사람과 만나며 평소와 다른 경험을 할 수 있는 축제를 준비했다"며 "향수 만들기와 K-뷰티 체험, 다양한 문화 프로그램과 공연까지 즐기며 '오늘 서초에 오길 잘했다'고 느낄 수 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
서초 청년 페스타의 상세 프로그램 및 청년의 날 기념식 사전 신청은 서초청년센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com