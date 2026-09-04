'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 스크린X·4DX 글로벌 박스오피스 역대 1위

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CJ 4DPLEX는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 SCREENX와 4DX에서 글로벌 박스오피스 1억400만 달러를 돌파하며 역대 최고 흥행 기록을 경신했다고 4일 밝혔다.

이는 개봉 33일 만에 이룬 기록으로 '아바타: 물의 길'이 228일간의 상영을 통해 세운 기존 최고 기록 1억300만 달러를 넘어섰다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 글로벌 개봉 이후 전 세계 1200개 SCREENX·4DX에서 11만5천 회 이상 상영됐으며, 누적 관객 670만 명을 돌파했다. 평균 객석률은 40%를 기록하며 프리미엄 포맷에 대한 높은 관객 수요와 기술 특별관의 경쟁력을 확인했다. 또한 SCREENX는 36개국, 4DX는 22개국에서 각각 역대 최고 오프닝 성적을 경신했다.

[사진=CJ 4DPLEX]

이 작품은 CJ 4DPLEX의 'Shot for SCREENX' 프로젝트가 할리우드 메이저 스튜디오 작품에 처음 적용된 사례다. 기존에는 완성된 영화를 SCREENX 포맷에 맞게 제작했다면, 이번에는 기획 단계부터 감독과 제작진이 CJ 4DPLEX와 협업해 SCREENX 연출을 반영했다. 특히 주요 장면의 공간감을 극대화할 수 있도록 제작 초기부터 SCREENX 연출을 함께 설계해 기존 후반 작업 중심이었던 SCREENX 제작 방식을 한 단계 발전시켰다. 이는 SCREENX 제작 방식의 새로운 가능성을 보여준 사례로 평가된다.

소니 픽쳐스 엔터테인먼트 스티븐 오델 국제 마케팅·배급 부문 사장은 "'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 전 세계 관객으로부터 기대 이상의 성과를 거뒀다"며 "'Shot for SCREENX'를 통해 구현한 창의적인 협업이 극장 관람 경험을 한층 높인 가운데 이러한 혁신이 전 세계 관객의 호응을 얻어 매우 기쁘다"고 말했다.

CJ 4DPLEX 방준식 대표이사는 "'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 SCREENX와 4DX에서 불과 33일 만에 가장 빠른 속도로 신기록을 세웠다는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "'Shot for SCREENX'의 첫 작품으로서 영화 제작진 및 스튜디오와 협업하는 방식의 중요한 진화를 보여줬다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

CJ 4DPLEX 아메리카 돈 서번트 대표는 "이번 기록은 프리미엄 포맷이 관객은 물론 스튜디오와 극장 모두에게 새로운 가치를 제공할 수 있다는 점을 보여준다"며 "SCREENX와 4DX는 스튜디오와 제작자에게 작품을 차별화해 선보일 수 있는 플랫폼이자, 극장에는 관객들이 찾는 차별화된 관람 경험을 제공하는 핵심 경쟁력이 되고 있다"고 덧붙였다.

한편, CJ CGV의 자회사인 CJ 4DPLEX는 SCREENX와 4DX 등 혁신적인 프리미엄 상영 포맷을 개발·운영하는 글로벌 기술 특별관 전문 기업이다. 현재 전 세계 75개국에서 SCREENX 약 480개, 4DX 약 780개 등 프리미엄 특별관 스크린을 운영하고 있다. 이를 기반으로 스튜디오와 제작자에게는 주요 작품을 차별화할 수 있는 글로벌 프리미엄 플랫폼을 제공하고, 극장 사업자와 관객에게는 집에서는 경험하기 어려운 몰입감 높은 영화 관람 경험을 선사하고 있다.

jyyang@newspim.com