금요일·음력 8월 1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 9월 11일(금요일·음력 8월 1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 다정했던 과거 친구가 다시 돌아오겠다.
72년생 : 둘 다 상생할 수 있는 길이 열리겠다.
84년생 : 다시 한번 고민해 보는 것이 좋겠다.
96년생 : 새로운 도전은 새로운 성공이겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 사업이 크게 일어나겠다.
73년생 : 감정 표현을 절제하는 것이 좋겠다.
85년생 : 좋은 결과로 이어지겠다.
97년생 : 자신의 철학대로 밀고가는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 실행에 옮겨 보는 것도 좋겠다.
74년생 : 어렵던 것이 말끔하게 해소되겠다.
86년생 : 사소한 것에 감정 상할 수 있겠다.
98년생 : 일을 확장하는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 일이 잘 풀려 나가겠다.
75년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
87년생 : 거래에서 좋은 일이 있겠다.
99년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 계속 직진하는 것이 정답이겠다.
76년생 : 외연 확장을 노리는 것이 좋겠다..
88년생 : 이쯤에서 만족 하는 것이 좋겠다.
00년생 : 예상한 대로 가볍게 승리하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 말 수를 줄이는 것이 좋겠다.
77년생 : 어려운 일이 생기겠다.
89년생 : 생각보다 더 좋은 소식이 배달되겠다.
01년생 : 떠난다는 말을 남기고 갈 사람이 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 배려하고 안아주는 것이 좋겠다.
78년생 : 상대방을 배려해 줘야 하겠다.
90년생 : 쌓아놓은 덕이 큰 힘을 발휘하겠다.
02년생 : 어쩔 수 없는 아픈 마음을 안고 가겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 모아 두었던 돈이 배로 늘어나겠다.
79년생 : 사업장이 크게 번창하고 확장되겠다.
91년생 : 오래된 사랑이 찾아오겠다.
03년생 : 어떻게 할 수 없는 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 새로운 일을 추진하기에 적당하겠다.
80년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
92년생 : 준비하고 또 준비해야 결과가 좋겠다.
04년생 : 떠난 사람 자리에 새 사람이 찾아들겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 미련하게 황소걸음으로 가야하겠다.
81년생 : 상대방 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
93년생 : 주변 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
05년생 : 푸른 청춘의 꿈을 하나씩 이루어가겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 양보하면 더 큰 이익을 얻겠다.
82년생 : 새로운 일을 추진하기에 적당하겠다.
94년생 : 소탐대실하지 않는 것이 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 복을 짓는 노력이 필요하겠다.
83년생 : 재물 관련 좋은 소식이 있겠다.
95년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 인연을 맺겠다.