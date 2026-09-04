韩国对中方"韩朝两个国家"的表述表示关切

纽斯频通讯社首尔9月4日电 韩国总统府青瓦台3日表示，政府就中共中央外事办公室主任兼外长王毅近期将韩国和朝鲜称为"两个国家"的表述深表关切。

图为当地时间26日，韩国总统办公室室长魏圣洛在马来西亚吉隆坡举行记者会。【图片=KTV截图】

国家安保室长魏圣洛上月28日在与媒体举行的非公开座谈会上表示，王毅访韩后，"两个国家"问题成为韩国国内关注的议题之一。王毅与他会面时并未提及"两个国家"，但中方随后发布的相关文件中出现了"两个国家"表述。

魏圣洛还表示，根据韩中建交时达成的有关协议，中方支持韩半岛和平统一。他说，如果韩朝成为"两个国家"，将与统一目标渐行渐远，与韩方立场不同。希望中方克制使用相关表述。

王毅上月19日访韩，并同韩国外交部长官赵显举行会谈。中方在会谈结束后发布的新闻资料中写道，"王毅应询介绍对朝鲜半岛局势看法，阐述中方一贯原则立场，强调中国作为负责任大国，外交政策保持连贯性、稳定性，始终致力于为半岛和平稳定发挥建设性作用，乐见韩朝两个国家逐步迈向和平共处，最终实现半岛长治久安。"

这一表述随后引发韩国国内争议，有观点认为中国是否已正式接受朝鲜提出的"敌对的两国论"。韩国在野党也批评政府没有及时纠正中方将韩朝称为"两个国家"的表述。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社