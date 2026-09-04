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정부, '디지털 자본시장' 만든다…증권 토큰화 확대

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 4일 토큰증권 정책방향을 발표했다.
  • 주식·채권·펀드까지 토큰화 인프라를 구축한다.
  • 2027년 2월 시행 목표로 제도 정비를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

년 2월부터 사모 MMF·사채·조각투자 우선 적용
장외거래·계좌관리 제도 정비…투자자 보호 병행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 정부가 조각투자를 넘어 주식·채권·펀드 등 모든 증권을 토큰 형태로 발행·유통할 수 있는 인프라 구축을 추진한다. 조각투자 혁신과 투자자 보호를 병행하고 기존 증권 중개제도와 토큰증권을 연계하는 한편 발행인 계좌관리기관 제도도 구체화해 '새로운 디지털 자본시장'을 조성한다는 구상이다.

금융위원회(이하 금융위)는 4일 금융감독원과 한국예탁결제원, 금융보안원, 금융투자협회, 한국핀테크산업협회 등과 민·관 합동 토큰증권 협의체 3차 회의를 열고 이 같은 내용의 '토큰증권 정책방향'을 발표했다.

금융위는 지난 3월 1차 회의에서 ▲다양성과 확장성을 위한 혁신 ▲맞춤형 투자자 보호 ▲증권결제 시스템의 미래 준비 등 3대 정책방향을 제시한 뒤 5월 2차 회의에서 인프라·발행·유통 부문의 핵심과제를 논의했다. 이번 3차 회의에서는 그동안의 논의 결과를 종합한 정책방향을 공개했다.

[사진=금융위원회]

권대영 금융위원회 부위원장은 "토큰증권을 조각투자에만 머물게 하지 않겠다"며 "전략적·단계적 접근을 통해 주식, 채권, 펀드 등 기존 금융상품도 토큰 방식으로 발행하고 거래할 수 있는 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.

이어 "증권의 발행, 거래, 청산, 결제, 권리행사, 기초자산 등 자본시장 전체 가치사슬을 하나의 디지털 자본시장이라는 관점에서 연결하겠다"며 "혁신은 시장이 이끌고, 신뢰는 정부가 뒷받침하는 방식으로 새로운 디지털 자본시장을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

토큰증권은 블록체인 등 분산원장에 기재돼 발행·유통되는 증권이다. 지난 2월 전자증권법 개정으로 '분산원장등록주식등'이라는 명칭으로 제도화됐으며 개정안은 2027년 2월 4일부터 시행된다.

금융위는 토큰증권이 조각투자증권과 동일한 개념은 아니라고 설명했다. 조각투자증권은 수익증권이나 투자계약증권 등 증권의 내용에 따른 구분인 반면 토큰증권은 실물증권·전자증권과 마찬가지로 증권의 발행 형태에 따른 구분이다. 주식이나 회사채 등 기존 증권도 분산원장 기반으로 발행하면 토큰증권에 해당한다.

정부는 우선 토큰증권 발행 인프라를 단계적으로 구축한다. 기존 전자증권은 발행·유통·권리관리를 위한 시스템이 구축돼 있지만 토큰증권은 증권사 등의 분산원장 인프라와 예탁결제원의 토큰증권 시스템을 새로 연계해야 한다.

1단계는 토큰증권 관련 법이 시행되는 2027년 2월부터 시작한다. 펀드는 기관투자자 전용 사모 머니마켓펀드(MMF), 채권은 기관투자자 전용 사모사채를 우선 토큰화한다.

주식은 전자증권으로 발행된 비상장주식을 예탁원이나 신탁업자에 신탁한 뒤 토큰증권 형태의 비상장주식 신탁 수익증권을 발행하는 방식을 추진한다. 주식의 의결권·배당·신주인수권 등 권리는 기존 전자증권 시스템으로 관리하고 토큰증권 인프라에서는 수익증권 권리를 관리하는 구조다.

공모 조각투자증권도 1단계부터 토큰화를 허용한다. 이후 2단계에서는 1단계 운영의 안정성과 효율성, 시장 수요 등을 점검하면서 공모 증권 토큰화 등으로 인프라를 확대한다. 3단계에서는 스테이블코인 등을 결제수단으로 연계해 온체인(on-chain) 결제 인프라 구축을 추진한다. 2·3단계 이행 시점은 1단계 운영 결과와 기술혁신 속도, 스테이블코인 법제화 등에 따라 결정될 예정이다.

한국거래소를 중심으로 상장주식 토큰화 모델 검증과 시범사업도 병행한다. 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥(Nasdaq)의 파일럿 프로그램을 참고해 장내시장 토큰화 거래 가능성을 시험할 계획이다.

정부는 조각투자 시장에서는 상품 다양화와 투자자 보호를 함께 추진한다. 비금전신탁 수익증권의 경우 일정 요건을 충족하면 여러 기초자산을 묶는 집합화(Pooling)를 허용한다.

집합화 대상은 동일 종류의 자산이어야 하며 집합화 기준과 목적이 명확해야 한다. 부실자산을 포함해서는 안 되고 개별 자산을 구분할 수 있는 정보도 투자자에게 제공해야 한다.

안정적인 기초 법률관계가 있고 가까운 장래 발생이 예상되며 신용보완 등 강화된 투자자 보호조치가 마련된 경우 장래매출채권과 같은 불확실사건 연계 기초자산도 조각투자 대상으로 허용한다.

공모 과정의 투자자 보호 기준도 마련한다. 1인당 청약한도는 기초자산의 성격과 규모 등을 고려해 정하되 '3000만원과 발행금액의 5% 중 작은 금액'을 표준 예시로 제시했다. 공모물량은 특정 투자자에게 집중되는 것을 막기 위해 일반투자자 배정과 균등배정 최소 비율을 사전에 내규로 정하도록 권고한다.

투자계약증권은 현재의 엄격한 개별심사 체계를 유지한다. 다만 공유지분형 투자계약증권의 유통과 사업형 투자계약증권의 발행 문제는 연구용역을 거쳐 추가 검토한다.

기존 증권 중개제도와 토큰증권의 연계도 추진한다. 금융위는 토큰증권만을 위한 별도의 금융투자업 인가체계를 만들지 않기로 했다. 자본시장법상 투자매매·중개업이나 장외거래소 인가를 받은 사업자는 기존 인가 업무 범위 안에서 별도의 추가 인가 없이 토큰증권을 취급할 수 있다.

예를 들어 수익증권 투자중개업 인가를 받은 증권사는 비금전신탁 수익증권 형태의 조각투자 토큰증권을 공모·주선할 수 있다. 수익증권 장외거래소 인가를 받은 사업자는 조각투자 토큰증권 거래를 지원할 수 있다. 다만 장외거래소가 토큰증권 거래를 지원할 경우 금융감독원과 사전 협의를 거쳐야 한다.

비상장주식과 비금전신탁 수익증권에 더해 채무증권에 대한 장외거래소 인가단위도 새로 만든다. 투자계약증권은 유통성 확보 방안에 대한 연구 이후 장외거래소 인가단위 신설 여부를 검토한다.

일반투자자의 장외거래소 거래한도는 장외거래소별 연간 순매수액 기준 1억원으로 설정한다. 총매수액에서 총매도액을 차감한 금액을 기준으로 계산한다.

장외거래소에는 불공정거래 예방·감시·조치 관련 업무기준을 마련하고 이를 준수할 의무가 부과된다. 부정거래가 적발될 경우 형벌과 과징금, 계좌동결, 임원선임 제한 등 자본시장법상 제재가 적용된다.

정부는 토큰증권 도입에 맞춰 발행인 계좌관리기관 제도도 구체화한다. 기존에는 증권사·은행·보험회사 등 금융회사만 고객 증권계좌를 개설·관리할 수 있었지만 토큰증권에서는 일정 요건을 갖춘 증권 발행인도 자신이 발행한 증권의 투자자 계좌를 직접 관리할 수 있게 된다.

발행인 계좌관리기관 등록을 위해서는 자기자본 40억원을 갖춰야 한다. 인력 기준은 계좌관리 전문인력 1명, 내부통제 전문인력 1명, 전산 전문인력 2명이다. 전산·보안사고 예방과 대응을 위한 전산설비 기준도 적용한다.

예탁결제원은 토큰증권 전자등록을 위한 분산원장 표준요건 가이드라인도 마련했다. 분산원장 참여자와 합의 알고리즘, 전자등록정보 보존, 오류·장애 발생 시 업무연속성 확보 방안 등을 심사한다. 증권사 등이 분산원장 연계를 신청하면 예탁원이 해당 기준에 따라 심사와 기능테스트를 진행한다.

금융위는 토큰증권 발행 허용 증권 범위와 장외거래소 인가단위·거래한도, 발행인 계좌관리기관 등록요건 등을 담은 자본시장법·전자증권법 하위법규 개정안을 9월 말 입법예고할 예정이다.

예탁결제원과 증권사 등은 2027년 2월 1단계 시행을 목표로 관련 인프라 구축에 나선다. 비금전신탁 수익증권 모범규준은 현재 전자증권 형태로 발행되는 조각투자에도 즉시 적용한다. 추가 검토과제는 토큰증권 협의체를 중심으로 시장 의견을 수렴해 논의를 이어갈 예정이다.

dconnect@newspim.com

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국책은행 지방이전 일단 유보 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방행이 일단 유보됐다. 다만 정부가 '잔류 최소화'를 원칙으로 4분기 중 수도권 공공기관 이전계획 발표를 예고해 여전히 가능성은 높다는 관측이다. 이에 지방이전 전면 백지화를 요구하고 있는 금융노조는 내일 총파업을 시작으로 반대 투쟁 수위를 높인다는 방침이다. 정부가 노동계와의 대화를 약속했지만, 이전 실효성부터 대규모 직원 이탈 가능성까지 해결해야 할 과제가 적지 않아 정부와 노조 간의 극심한 갈등이 예상된다. 정부는 3일 관계부처 합동 '행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁' 관련 기자회견을 개최했다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능개혁 관련 기자회견을 위해 브리핑룸에 입장하고 있다. 왼쪽부터 윤호중 행정안전부 장관, 한성숙 총리, 허장 재정경제부 2차관,김윤덕 국토교통부 장관. 2026.09.03 gdlee@newspim.com 중앙행정기관은 내년 상반기부터 규모 및 파급효과가 큰 기관부터 세종특별자치시로 이전 추진하고 수도권 공공기관 350여 곳은 올 4분기 중 이전계획을 발표한다는 게 정부 입장이다. 금융당국과 함께 거론됐던 한국산업은행과 한국수출입은행, IBK기업은행 등 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 일단 유보됐다. 하지만 정부가 '잔류 최소화' 원칙을 강조하면서 여전히 가능성이 높다는 관측이다. 한성숙 국무총리는 "일부 이견과 이해관계의 벽이 없지 않겠으나 지방정부와 노동계 등 다양한 의견을 충분히 경청해 다수가 공감할 수 있는 합리적인 이전계획을 만들겠다"고 밝혔다. 3대 국책은행은 내일로 예정된 금융노조 총파업을 시작으로 지방 이전 반대 투쟁 수위를 단계적으로 높여갈 예정이다. 특히 노동계 의견을 충분히 경청하겠다고 밝힌 만큼 정부가 구체적인 대화 창구를 마련하고 금융노조와 적극적인 소통에 나서야 한다고 촉구했다. 지금까지는 단 한 번도 노조 의견을 수렴하지 않는 등 일방적인 행보를 보였다며 비판의 목소리도 높였다. 기업은행 노조 관계자는 "이전 실효성에 대한 의구심이 높고 구성원들의 반대가 크지만 정부 측에서 우리 의견을 공식적으로 문의한 적은 없다"며 "내일 총파업을 시작으로 향후 상황에 따라 필요하다는 쟁의권 확보 후 단독 파업 등도 검토할 것"이라고 말했다. 익명을 요구한 관계자는 "정부 관계자가 지방 이전은 협의 사안이 아니고 이전 지역에 대해서만 의견을 듣겠다며 고압적으로 나온 적이 있다. 이런 일방적인 태도라면 더 큰 반발만 이어질 것"이라고 질타했다. 전국금융산업노동조합은 27일 기자간담회를 열고 '8.28 총파업 총력투쟁 결의대회'와 '9.4 1차 총파업' 등 향후 투쟁계획을 밝히고, 총파업 돌입 배경과 주요 교섭 쟁점을 설명했다. [사진=금융노조] 실효성을 둘러싼 갑론을박도 예상된다. 산업은행을 부산으로 옮기려 했던 윤석열 정부의 경우, 이전 효과에 대한 객관적인 데이터를 요구하는 노조 의견을 묵살해 논란 확대를 자초한 바 있다. 금융 인프라가 수도권에 집중된 상황에서 국책은행만 지방으로 내려보내는 건 오히려 경쟁력을 약화시키는 결과로 이어질 수 있다는 게 금융권의 지적이다. 따라서 정부가 얼마나 객관적인 데이터와 맞춤형 계획을 내놓는지에 따라 여론이 달라질 수 있다는 관측이다. 직원들을 위한 이전 지원책도 관건으로 꼽힌다. 다만 이미 다수의 국책은행 직원들이 지방으로 이동할 경우 퇴사나 이직을 하겠다는 의사를 밝히고 있어 어떤 대책을 내놓더라도 대규모 이탈을 막기 어렵다는 전망이 우세하다. 3대 국책은행의 지방 이전 여부는 4분기 중 결정될 예정이다. '본사 소재지를 서울에 둔다'는 관련법 개정이 필요하지만, 정부·여당이 과반이 넘는 의석을 차지한 만큼 대상으로 지정되면 이후 행정적 절차는 빠르게 진행될 가능성이 높다. 이에 금융노조는 총파업을 기점으로 이전 반대 투쟁을 더욱 강화한다는 방침이다. 정부가 마련하는 대화 테이블에서 어떤 중재안이 마련될 수 있을지에 관심이 모아진다. 금융노조는 "내일 총파업에서도 지방이전 반대 목소리를 높일 것"이라며 "현재 정부와는 민주노총과 한국노총 등 양대노총 공대위 공동으로 국토부(지방이전), 재경부(통폐합)와 노정협의를 진행 중이다. 앞으로 계속 논의를 이어가겠다"고 밝혔다. peterbreak22@newspim.com 2026-09-03 13:49
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다음 주까지 맑고 선선한 날씨 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. 다음 주까지 서쪽과 내륙 지역은 대체로 맑겠으나 동풍 영향을 받는 동해안과 제주도에는 강한 바람이 불겠고 비가 내리는 곳이 있겠다. 기상청은 3일 정례브리핑에서 "오는 4일부터 상대적으로 선선하고 수증기가 적은 공기로 바뀌면서 체감 더위가 완화될 것"이라며 "오늘 오후에는 전국 대부분 지역에서 폭염특보가 해제될 것"이라고 예보했다.  당분간 선선하고 건조한 공기가 유입돼 기온과 습도가 함께 낮아지면서 후텁지근한 늦더위가 한풀 꺾이겠다. [사진=뉴스핌 DB] 더위가 누그러지는 이유는 한반도에 영향을 주던 덥고 습한 열대 공기가 물러나고 북쪽에서 선선하고 건조한 공기가 유입된다는 데 있다. 금요일인 오는 4일에는 북쪽 고기압의 영향이 본격화하면서 전국 대부분 지역이 대체로 맑겠다. 다만 동풍이 직접 유입되는 동해안은 구름이 많고 비가 내리는 곳이 있겠다. 주말에는 북쪽 고기압과 남쪽 제24호 태풍 '크로반' 사이의 기압 차가 커지면서 동풍이 더욱 강해지겠다. 동해안과 제주도에서는 동풍이 산지를 타고 오르는 과정에서 비구름이 발달해 비가 내리는 곳이 있겠다. 다음 주에도 북쪽 고기압의 영향으로 맑은 날이 이어지겠다. 다만 동풍 영향을 직접 받는 강원 영동과 제주도는 구름이 많겠고 비가 내릴 가능성도 있다. 지역별 기온 차도 나타나겠다. 동풍이 바다에서 바로 유입되는 강릉 등 동해안은 구름과 비의 영향까지 더해지면서 낮 최고기온이 25도 안팎에 머무는 날이 있겠다. 반면 광주 등 서쪽 지역은 동풍 영향을 상대적으로 적게 받아 낮 기온이 30도 안팎까지 오르는 곳이 있겠다. 다만 이전보다 습도가 낮아지면서 최근과 같은 후텁지근한 폭염은 나타나지 않을 전망이다. 날씨가 선선해지면서 아침 기온이 20도 아래로 내려가는 지역은 점차 늘어나고 낮 기온이 30도 이상 오르는 지역은 줄어들겠다. 날씨가 맑은 지역에서는 밤사이 지면의 열이 빠르게 빠져나가면서 아침 기온은 낮아지고 낮에는 다시 기온이 오르는 등 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 동풍이 강하게 지속되면서 동해안과 남해안, 제주도는 강풍과 너울 영향을 받겠다. 남해안과 제주도, 일부 산지를 중심으로 바람이 강하게 불겠고 남해상과 제주도 해상에는 풍랑경보가 내려질 가능성도 있다. 제주도에서는 강풍으로 항공기 운항에 차질이 발생할 수 있다. 제24호 태풍 크로반이 우리나라로 직접 북상할 가능성은 낮을 전망이다. 크로반은 오는 4일까지 북상한 뒤 북쪽 고기압에 가로막혀 남동쪽으로 물러날 것으로 예상된다. 기상청은 "현재로서는 태풍이 우리나라로 북상할 가능성은 낮다"면서도 "우리나라에 직접 접근하지는 않지만 북쪽 고기압과의 기압 차를 키우면서 동풍과 해상의 바람을 강화할 수 있다"고 설명했다. jason14@newspim.com 2026-09-03 14:27

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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