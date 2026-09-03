민형배 시장, 광주청사 500명 전 직원과 '공감 톡톡'

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 3일 첫 전체 직원 공감 톡톡을 열었다.
- 호남권 반도체 클러스터와 여수섬박람회·광주비엔날레를 소개했다.
- 민형배 시장은 통합특별시 변화와 성과를 강조했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 3일 통합 출범 후 첫 전체 직원이 함께하는 '공감 톡톡'을 개최했다고 밝혔다.
'공감 톡톡'은 시정 주요 현안을 공유하고 소통하는 직원 정례조회다. 광주청사는 대회의실에서 대면 소통을, 무안청사와 동부청사는 사내방송으로 참여했다.
이날 행사에는 호남권 반도체 클러스터 조성 추진 경과와 성과를 설명하고 2026 여수세계섬박람회 및 제16회 광주비엔날레의 주요 행사 내용을 소개가 이뤄졌다.
민형배 시장은 "지금 우리는 큰 변화와 기회에 서 있다"며 "통합특별시가 시민들의 삶을 더 나은 방향으로 변화시킬 수 있도록 무엇을 할 수 있을지 함께 고민하자"고 당부했다.
이어 "통합 과정이 빠르게 진행되면서 어수선한 상황이었지만, 직원 여러분이 각자의 자리에서 맡은 역할을 다 해주었다"고 했다.
특히 반도체 클러스터 조성, 군공항 이전, 국립의대 신설 등 최근 성과를 언급하며 격려했다.
전남광주시는 매월 정례적으로 '공감 톡톡'을 개최하고 3개 청사를 순회하며 직원과 소통할 계획이다.
bless4ya@newspim.com