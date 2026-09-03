유승렬 신임 인천경찰청장 "안전한 인천 신뢰 받는 경찰,수사 역량 강화"

AI 핵심 요약beta
- 유승렬 신임 인천경찰청장이 3일 취임했다
- 유 청장은 안전한 인천과 신뢰받는 경찰을 약속했다
- 스토킹 등 반복 범죄 대응과 수사역량 강화를 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =유승렬(55) 신임 인천경찰청장은 3일 "범죄와 사고로부터 안전한 인천을 만들고 시민에게 사랑과 신뢰를 받는 경찰을 만들겠다"고 밝혔다.
이날 취임한 유 청장은 내부망에 공유한 취임사를 통해 "인천엔 공항과 항만, 신·구도심, 산업단지, 섬 등 다양한 특성이 있는 만큼 맞춤형 치안이 이뤄질 수 있게 대응하겠다"며 이 같이 말했다.
그는 "스토킹·가정폭력·교제폭력·아동학대·실종 등 위험 신호가 반복되는 범죄는 작은 징후도 놓치지 않겠다"고 강조했다.
유 청장은 직원들에게는 오는 10월 검찰청 폐지와 수사·기소 분리를 앞두고 일선 경찰의 수사 역량 강화를 주문했다.
그는 "오는 10월 형사 사법 체계의 큰 변화를 앞두고 높아진 국민의 기대와 책임에는 현장 대응 역량 강화로 답해야 한다"고 했다.
그러면서 "현장 수사 역량 강화를 위한 전문 수사관 양성과 관리자의 지휘 역량 배양으로 시민들이 수사 결과와 과정 모두 신뢰할 수 있게 노력하겠다"고 강조했다.
유 청장은 이날 별도 취임 행사 없이 인천경찰청 지휘부와 지역 11개 경찰서장·여성청소년과장 등이 참석하는 현안 점검 회의로 업무를 시작했다.
유 청장은 경남 통영 출신으로 경찰대(10기)를 졸업한 후 1994년 경찰에 입문해 경찰청 혁신기획조정담당관, 치안정보심의관, 대변인, 치안정보국장, 국가수사본부 수사기획조정관등을 지냈다.
hjk01@newspim.com